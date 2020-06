Mujer se quita su mascarilla y tose en la cara de un bebé hispano en California. "Es racismo", dice su madre Según muestra un video de vigilancia, la mujer se acercó al niño que estaba sentado en su coche mientras estaba con su familia en una tienda que vende yogures congelados. ¡Aquí el video! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer se quitó la mascarilla que llevaba puesta para protegerse del coronavirus y tosió “de dos a tres veces” en la cara a un niño hispano en una tienda que vende yogures congelados en California, informó la policía. En el video de vigilancia del local se ve cuando la mujer se acerca al niño de un año que estaba sentado en su coche de bebé para toserle encima —y cómo la madre del chico, Mireya Mora, reacciona rápido y lo cubre. Todo empezó cuando la mujer se enojó con Mora y quienes la acompañaban porque supuestamente no estaban respetando la distancia social. “Ella tosió en la cara de mi niño y lo asustó. Yo y mi abuela estábamos ahí para agarrar un yogurt y la señora me empezó a molestar y me estaba diciendo de mi distancia, que yo estaba muy cerca de ella”, dijo esta en una entrevista a Telemundo. "Ella le tosió muy fuerte. No fue un accidente", comentó Mora al diario The Washington Post. "Una persona con un corazón que se preocupa no le haría eso a un bebé". El incidente ocurrió el 12 de junio alrededor de las 5:25 p.m. en uno de los establecimientos de Yogurtland, en San José, California, informó la policía en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Mora, el ataque no fue sólo a su hijo, sino que asegura que ella también fue víctima de discriminación ya que la mujer, que aún no ha sido identificada, la habría insultado mientras estaba hablando en español con su abuela. Mora afirma que cuando estaban discutiendo, la mujer le decía "No entiendes" y "No hablar inglés”, reportó el Post. "Creo que es racismo porque la mujer frente a mí no comenzó a acosarme a mí y a mi familia hasta que comencé a hablar español con mi abuela", dijo la madre el niño. “Ella estaba muy cerca de las personas frente a ella, también eran blancas, no les dijo nada. Ella no tuvo ningún problema con eso”. Las autoridades de San José aseguran que aún están buscando a la mujer —descrita como blanca y de unos 60 años— y han calificado el incidente como un asalto, según un comunicado del departamento de policía en el que piden la colaboración del público. Cualquier persona que pueda identificar a la mujer en el video debe comunicarse con el detective Dan Bowman de la Unidad de Asaltos del Departamento de Policía de San José al 408-277-4161. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Mujer se quita su mascarilla y tose en la cara de un bebé hispano en California. "Es racismo", dice su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.