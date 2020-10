Una mujer acusada de lanzar a su recién nacido por la ventana en Nueva York Una vecina dijo que escuchó el llanto de lo que pensaba era un “gatito” y se encontró con el pequeño aún unido al cordón umbilical y en medio de un charco de sangre. “Estoy en shock”, comentó a la policía. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Nueva York arrestó a una joven madre por supuestamente arrojar por la ventana de su casa al bebé al que acaba de dar a luz. Según el diario New York Post, las autoridades informaron que el pequeño fue visto en el exterior de una casa ubicada en South Ozone Park, Queens, aún con su cordón umbilical. Su madre, Sabita Dookram, de 23 años, supuestamente había dado a luz en la bañera de la casa. Image zoom Google Maps El rotativo agregó que el bebé fue encontrado alrededor de las 10:15 de la mañana del pasado domingo con síntomas de hipotermia y trasladado a un hospital, aunque no se cree que sobreviva por la gravedad de su estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El New York Daily News informó que una vecina de la mujer fue quien encontró al pequeño en un callejón en medio de un charco de sangre y que su familia fue la que llamó al número de emergencias. Image zoom Getty Images “Escuché un pequeño llanto, como el llanto de un gatito. Y cuando miré dije: 'No, es un bebé'”, dijo Elyte Surajeeli, quien afirma que vio al bebé a través de su ventana. De acuerdo con el Post, la sospechosa podría enfrentar cargos como intento de asesinato, intento de homicidio involuntario, alteración de pruebas, abandono de un niño y poner en peligro el bienestar de un niño, dijeron fuentes policiales. “Sé que son gente muy agradable, gente de clase trabajadora. Es por eso por lo que estoy en shock ", dijo la vecina, según el Daily News. "Es una persona que sale a trabajar todos los días como todos los demás. No sé qué pensar. Nunca en mi vida pensé que vería algo así”.

