Mujer policía dispara a su novia y mata a otra mujer en lo que parece un crimen pasional La oficial de la policía de Nueva York, quien ha sido identificada como Yvonne Wu, supuestamente confesó los disparos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yvonne Wu Yvonne Wu | Credit: Yvonne Wu Una oficial de policía de Nueva York fuera de servicio supuestamente le disparó a una mujer, con quien la policía cree que tenía una "relación íntima" y mató a una conocida de la supuesta novia, dicen las autoridades. El miércoles, alrededor de las 5 p.m. hora local, la oficial —quien ha sido identificada como Yvonne Wu— supuestamente disparó a las dos mujeres en una casa en Brooklyn, Nueva York, compartió el subdirector Michael Kemper en una conferencia de prensa poco después del incidente. La policía llegó al lugar después de que se hicieran múltiples llamadas sobre informes de disparos. Una vez allí, las autoridades encontraron a la oficial, de 31 años, afuera de la casa. La policía dice que le dijo a los oficiales que respondieron que le disparó a alguien dentro de la casa. Cuando la policía ingresó a la residencia, Kemper dijo que encontraron a una mujer, de 24 años, en el piso de la sala y a otra mujer, de 23, en el piso de un dormitorio. La mujer de 23 años recibió un disparo en el torso y se espera que sobreviva, dijo Kemper, mientras que la mujer de 24 años recibió un disparo en el pecho "posiblemente más de una vez" y fue declarada muerta poco después de que la policía la encontrara. La sospechosa del tiroteo está asignada al Distrito 72, que se ocupa de las áreas de Park Slope y Sunset Park de Brooklyn, informó ABC News. La oficial de policía había trabajado para la policía de Nueva York durante más de 5 años, dijo Kemper. En el momento de la conferencia de prensa, la oficial de policía estaba detenida y estaba siendo evaluada en un hospital local. Kemper dijo que no parecía tener problemas disciplinarios antes del presunto tiroteo y que estaba "tranquila, serena y muy comunicativa" en el momento en que la policía la encontró. "Este horrible incidente está siendo tratado como un caso de homicidio", dijo Kemper, y luego agregó: "Creemos que es de naturaleza doméstica. Creemos que las tres partes se conocían" y que la sospechosa y la mujer que recibió el disparo en el torso "tenía una relación íntima". Durante la conferencia de prensa, Kemper también señaló que a pesar de estar en las primeras etapas de la investigación, las autoridades creen que la sospechosa estaba dentro de la casa antes de que regresaran las otras dos mujeres. Se determinará si la sospechosa estaba invadiendo la propiedad, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kemper también reveló que la policía recuperó un arma en la escena del crimen y que "hay muchas posibilidades de que sea su arma de servicio".

