Una mujer acusada de patear el estómago de embarazada por creer que tenía un “demonio” Además de supuestamente agredir a la mujer en avanzado estado de gestación, también golpeó a su hermana de 12 años. Aquí los detalles de este caso que ocurrió en un parque de Arizona. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer fue arrestada por las autoridades en Arizona luego de que supuestamente pateara el vientre de una embarazada por creer que llevaba un “bebé demonio”, según informaron medios locales. La sospechosa identificada como Diamond Andrea Martínez, de 27 años, fue arrestada el pasado domingo en horas de la madrugada cuando aparentemente se acercó para insultar y golpear a una embarazada de 7 meses y a su hermana de 12 años en el parque Litchfield de Phoenix, informó Fox 10. De acuerdo al canal ABC15 Arizona, cuando la policía llegó al lugar de los hechos alrededor de la 1 de la mañana se encontraron a Martínez encima de la embarazada, agrediéndola y agarrándola por el pelo. Image zoom MARICOPA COUNTY SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El canal agrega que mientras ocurría el incidente, la hermana trató de detener el ataque, pero también fue golpeada. Martínez, según documentos judiciales, está acusada de dos cargos de asalto agravado. Un juez ha establecido una fianza de $3,500, según Fox. Los nombres de las víctimas no han sido revelados y ni tampoco cómo se encuentran. El caso aún está bajo investigación.

