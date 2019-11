Encuentran cuerpo desangrado de mujer en Ohio: sus perros gran danés la atacaron El cuerpo de una mujer de Ohio fue encontrado en su hogar destrozado a mordidas. Sus perros gran danés la atacaron. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cuerpo mordisqueado y desangrado de una mujer de 49 años fue encontrado en su hogar de Ohio luego de que sus mascotas la atacaran. Mary Matthews, residente en el poblado de Clearcreek Township, a unas 40 millas de Cincinatti, fue encontrada sin vida este viernes. Según John Terrill, jefe de la policía local, la mujer presentaba múltiples heridas y la causa oficial de muerte ha sido clasificada como “ataque de perro”. Mark Matthews, marido de la víctima, y quien había estado en la cárcel desde el miércoles, llegó a su casa para encontrar a su mujer en la casa donde había sangre por todos lados, según indica la cadena WLTW-5, una filial de NBC, en Cincinatti. Matthews llamó a la policía y cuando los detectives llegaron al sitio encontraron a dos perros “grandes, pero delgados” de raza grán danés en un patio cerrado de la casa. Su marido aseguró que habían recogido a los canes hace dos años pero que uno de ellos se había vuelto agresivo y que él quería deshacerse del perro, pero que su mujer no lo permitió. “Ella amaba a los animales”, aseguró a dicha cadena. Image zoom Facebook/Mary Matthews Investigaciones preeliminares demostrarían que la mujer alcanzó a sacar a los perros al patio pero que no se dio cuenta de la gravedad de sus heridas y murió desangrada. Prueba de ello serían las toallas con sangre que se encontraron en la vivienda indicando que ella trató de limpiar el lugar aún consciente y que luego incluso se cambió la ropa. La clave en este caso es que Matthews padecía de un alcoholismo crónoco y tomaba varios medicamentos. “Debido a esta historia, se cree que [Matthews] no estaría en un estado mental lúcido para juzgar la gravedad de su situación y, por lo tanto, no pudo pedir ayuda”, detalló el informe policial. WLTW-5 confirmó que los perros fueron recogidos y que fueron sacrificados. Advertisement EDIT POST

