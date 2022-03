Una mujer de Nueva Jersey acusada de asesinar a su hermana por dinero y darse a la fuga La joven estudiante de enfermería Omelly Domínguez recibió un disparo en la cabeza. Su hermanito es el principal testigo del suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Agentes del departamento de Policía de Little Ferry, NJ, atendieron una llamada de emergencia el martes de la semana pasada en la que se denunciaba que una joven había sido apuñalada. Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades se percataron de que la estudiante de medicina Omelly Domínguez, de 21 años, había recibido un disparo en la cabeza que le causó la muerte instantáneamente. El hermano pequeño de la víctima dijo a los policías que su otra hermana, Angielly Domínguez, era la responsable. El niño explicó que llegó a casa alrededor de las 3:40 p.m. y vio a sus hermanas platicando, reportó People. "Poco después, escuchó a Angielly y Omelly discutiendo por dinero, momento en el que cree haber escuchado un balazo", según el informe policial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Omelly Dominguez Omelly Dominguez | Credit: GOFUNDME El adolescente explicó a la policía que tras el aparente balazo, entró a la sala de estar donde encontró a Angielly, quien lo miró fijamente antes de abandonar el hogar, de acuerdo a las autoridades. La cámara de seguridad de la residencia confirmó que Angielly estuvo presente a la hora indicada, ya que la captó saliendo de la casa, de acuerdo a la declaración presentada. "Omelly Domínguez era una de las personas más dulces y de buen corazón que jamás podrías conocer. Esta hermosa mujer de 21 años se graduó de la preparatoria Union City High School y actualmente asistía a la universidad William Paterson, donde estudiaba enfermería", escribió la familia en la cuenta de ayuda GoFundMe, para recaudar fondos para los gastos fúnebres. "Desafortunadamente, Omelly se convirtió en la víctima más reciente de la violencia con armas de fuego, cuando fue asesinada en un acto sin sentido". Angielly Dominguez Angielly Dominguez La policía arrestó a la sospechosa bajo cargos de asesinato en primer grado, así como posesión en segundo grado de un arma de fuego con la intención de uso ilegal. "Su familia y amigos están completamente desolados por la pérdida repentina de su amada hija, hermana y amiga", se asegura en la página de GoFundMe. De acuerdo a la investigación, un día antes del asesinato, el novio de Angielly aparentemente informó a las autoridades de la Florida de que le había robado todas sus armas de fuego, así como su vehículo, un Ford Mustang blanco. Las autoridades detuvieron a la sospechosa la noche de este lunes, casi una semana después del asesinato. Se desconoce si se le ha sido otorgado fianza.

