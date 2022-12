Pasajera que no sabía que estaba embarazada da a luz en pleno vuelo Tamara, una pasajera que viajaba de Guayaquil en un vuelo de KLM Royal Dutch, no sabía que estaba embarazada y dio a luz a su bebé Maximiliano en el avión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer que no sabía que estaba embarazada se llevó la sorpresa de su vida al dar a luz en pleno vuelo. La pasajera, identificada como Tamara, iba en un vuelo de KLM Royal Dutch que despegó en Ecuador, cuando comenzó a sentir dolores estomacales. Fue al baño pensando que algo que comió le cayó mal y jamás imaginó que estaba a punto de convertirse en madre, reporta The New York Post. La mujer iba a hacer una escala en Amsterdam para luego tomar otro vuelo a España. Unas horas antes de aterrizar en los Países Bajos comenzó a tener contracciones, y minutos después tenía a un recién nacido en sus brazos, informó un vocero del hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid a NL Times. "Tamara no tenía idea que estaba embarazada", dijo el personal del hospital. Según un vocero de la aerolínea en el vuelo habían dos doctores y una enfermera de Austria que ayudaron a la madre. Tamara se sintió muy agradecida con el personal médico que la asistió en pleno vuelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN KLM Airlines Credit: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images Tamara le puso a su hijo Maximiliano, el nombre de un pasajero que la ayudó durante su parto. Tanto la madre como el recién nacido están en buen estado de salud, informó KLM. Al aterrizar en el aeropuerto de Schiphol, la madre y el bebé fueron llevados al hospital para someterse a chequeos médicos. Afortunadamente fue un parto sin complicaciones. Los pasajeros del vuelo KLM 755 quedaron en shock al enterarse que había nacido un bebé en el avión. Tanto la madre como el bebé pronto viajarán a Madrid, que era el destino final de la madre. Sin duda Maximiliano tendrá una gran historia que contar cuando sea grande, ya que no todos los bebés nacen entre las nubes.

