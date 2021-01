Close

Quién era y qué se sabe de la mujer que murió en el asalto al Capitolio Familiares identifican a la víctima que fue baleada por la policía en medio de los disturbios en el Capitolio. “Era considerada y amorosa”. Esto es lo que se sabe. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mujer que perdió la vida el miércoles durante el asalto al Capitolio ha sido identificada por sus familiares, que la describen como una exmilitar y simpatizante del presidente Donald Trump. Dos familiares confirmaron que la occisa se llamaba Ashli Babbitt y tenía 35 años, según la cadena KUSI News. El esposo y la suegra de la difunta revelaron que Ashli era una veterana de guerra originaria de San Diego, CA, y una ferviente seguidora del presidente Trump, de acuerdo a sus redes sociales. La mujer, que sirvió en la Fuerza Aérea, fue uno de los al menos cuatro fallecidos que se registraron durante los disturbios dentro y fuera del Capitolio en Washington D. C. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Un agente de la policía del Capitolio disparó su arma de servicio, impactando a una persona adulta”, explicó en una conferencia de prensa el jefe de la policía metropolitana, Robert J. Contee. “Es un trágico incidente y envío mis condolencias a la familia y amigos de la víctima”. Image zoom Credit: Facebook Contee agregó que otras tres personas fueron reportadas sin vida tras los disturbios y que alrededor de 14 agentes de policía resultaron heridos. Ashli fue una de los miles de partidarios del presidente Trump que acudieron a la capital a protestar la elección del presidente electo Joe Biden, que consideran fue producto de un fraude. Posteriormente, un nutrido grupo de manifestantes logró penetrar el cordón de seguridad que protegía el Capitolio y entrar al edificio, con lo que obligaron a interrumpir el proceso de certificación de los comicios presidenciales y a evacuar a los legisladores. De acuerdo a las imágenes que se han visto, Babbitt recibió un disparo de un agente a través de un cristal cuando intentaba forzar la entrada a la sala en la que estaban atrincherados el policía y otras personas. De acuerdo al diario The Washington Post, la veterana de guerra sirvió en Afghanistan e Irak, y formó parte de la Guardia Nacional en Kuwait y Qatar, según aseguró su exesposo Timothy McEntee al diario. “Me siento terriblemente mal por lo que pasó”, declaró a través de un mensaje de texto. “Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y esto [asistir a la protesta] fue su manera de decir lo que pensaba”. Image zoom Credit: Probal Rashid/LightRocket via Getty Images La actual suegra de la víctima —quien prefirió no ser identificada— aseguró que su hijo Aaron Babbitt no la había acompañado en su viaje a Washington D. C. “Realmente no sé por qué decidió hacer esto [de acudir a la protesta]”, comentó la mujer a la cadena WTTG. Por su parte, el viudo expresó que su esposa era una mujer dulce y cariñosa. “Era muy expresiva, dogmática, pero cariñosa, dulce, considerada y amorosa”, expresó Babbitt a la cadena local. “Jamás la olvidarías si la conocieras”. En sus mensajes en las redes, la occisa se mostraba partidaria de revertir el resultado de las elecciones presidenciales. “Nada nos detendrá… pueden intentarlo e intentarlo e intentarlo, pero la tormenta llegó y caerá sobre [Washington] D. C. en menos de 24 horas… ¡de la oscuridad a la luz!”, fue uno de sus últimos mensajes. La policía aseguró que el fallecimiento de Babbitt está bajo investigación.

