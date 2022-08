Mujer muere ensartada por el palo de una sombrilla de playa en Carolina del Sur Una mujer perdió la vida en Carolina del Sur al ser ensartada por el palo de una sombrilla de playa que había salido volando a causa del viento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Unos fuertes vientos que se registraron en una playa de Carolina del Sur llevaron a la muerte en trágicas circunstancias de una bañista de 63 años. Tammy Perreault se encontraba disfrutando de un día junto al mar en el condado de Horry cuando a causa de un fuerte viento salió volando una sombrilla de playa, con tanta mala fortuna que el palo de la misma acabó clavando en la la parte izquierda del torso, reportó People. La mujer fue trasladada inmediatamente a un hospital local. A pesar de los esfuerzos de médicos y la ayuda de buenos samaritanos que presenciaron el incidente, Perreault no puso superar el daño causado por la herida y pereció una hora después a causa de trauma torácico. "Es una pérdida terrible y sabemos que nuestra comunidad está sufriendo", expresó el portavoz del condado de Horry, Thomas Bell, al canal local WMBF. "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de la víctima durante este difícil momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beach Umbrellas Credit: Getty Images Un bar de la localidad lamentó el deceso de su fiel cliente y describió a Perreault como una de las mujeres más buenas y dulces. "Hoy, con una gran tristeza, lamentamos la pérdida de una querida amiga y una [residente] local de amable corazón, Tammy Perreault", publicó el local Scotty's Beach Bar en su cuenta de Facebook. "Hay algunas cosas que jamás entenderemos, pero lo que sí sabemos es que nadie tiene nada malo que decir de esta mujer. Ser tan dulce día a día debe ser la meta de todos". La comisión del consumidor para la seguridad de productos del país, asegura que los extremos puntiagudos de los paraguas pueden convertirse en un arma letal una vez que el viento las manda a volar. La agencia federal estima que alrededor de 3,000 personas son impactadas por estos artefactos cada año.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer muere ensartada por el palo de una sombrilla de playa en Carolina del Sur

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.