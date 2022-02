Una mujer muere en un gimnasio tras cargar una pesa y queda registrado en video Un hecho habitual resultó fatal para una mujer, quien no esperó encontrar la muerte en el gimnasio donde asistía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El entrenamiento resultó mortal para una mujer mexicana. Todo ocurrió, el pasado 21 de de febrero de 2022, en un gimnasio ubicado en la colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La ahora occisa, quien portaba una sudadera gris y un pantalón de ejercicio negro con detalles blancos, se acercó a un aparato donde estaba una pesa con 180 kilogramos en discos, que previamente había preparado un entrenador. Cuando ella intentó cargarla, le cayó sobre el cuello y la tiró al suelo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del mencionado establecimiento. En el video, que ya circula en redes sociales, se puede apreciar que la persona en cuestión se encontraba acompañada de una niña, que según mencionan medios locales, se trataba de su hija; la cual, observaba los movimientos de su presunta madre. Cuando la señora cae al suelo, el entrenador y la pequeña se acercan para tratar de auxiliarla. Dos hombres más se unen y entre los tres adultos logran quitarle la pesa de encima y, tal como se puede observar, el cuerpo inconsciente se desploma en el suelo ante el desconcierto de la chiquilla y las personas que la ayudaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora, se desconoce la identidad de la persona fallecida; sin embargo, se ha reportado que tras el incidente, acudieron al lugar peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo la recopilación pertinente de pruebas y abrir una carpeta de investigación. Por el momento, se desconoce si se procederá legalmente contra el establecimiento o el entrenador que fue testigo de los hechos.

