Mamá calcinada junto a sus tres pequeñas al incendiarse la casa móvil donde vivían Alexa, de seis años, Ashley, de cuatro, y Daniela, de uno, perdieron la vida junto a Isabel Martínez en este horripilante siniestro. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una terrible tragedia sacudió a una familia de Snellville, en el condado de Gwinnett: Isabela Martínez y tres de sus hijas, Alexa, de seis años, Ashley, de cuatro, y Daniela, de uno, perecieron presas del fuego cuando su casa móvil se incendió a eso de las dos y veinte de la mañana, según reportó el Gwinnett County Fire Department. Hasta allí acudieron los bomberos después de recibir la alarma del incendio en el bloque 4200 del Smokecreek Parkway SW, donde encontraron a las cuatro personas fallecidas, aunque se desconocen todavía las causas del siniestro. Mientras, los familiares y amigos tiene el corazón destrozado: "Era un gran mamá", expresó su vecina Yacmin Coria al WSB-TV. "Siempre cuidó de sus hijas, hubiera hecho cualquier cosa por ellas". Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo cinco niños y es muy doloroso entender que nunca sabremos cuál será nuestro último día, juntos como familia", finalizó Coria. El pastor de la iglesia que frecuentaba la familia habló con el mismo medio y se refirió al papá, quien estaba ausente el día de la tragedia: "Es un buen hombre. Estamos aquí para apoyarle todos los miembros de nuestra iglesia, para ayudarle, para rezar por él. Es un momento en el que hay que estar muy unidos", dijo asegurando que había acudido a rezar al lugar donde sucedió la catástrofe con el papá de las niñas. Image zoom Credit: GoFundMe Puedes hacer una donación en la página de GoFundMe que el hermano de la fallecida mamá, José Humberto Horta Martínez, ha creado: "Estamos pidiendo su ayuda para poder enviar los cuerpos de mi hermana María Isabel y mis 3 sobrinas , Alexa, Ashley y Daniela, al estado de Yanga , Veracruz, México, para poder estar a lado de sus otros dos hijos, Brayan y Johana, para darle una cristiana sepultura, ya que el día de hoy, 6 de Febrero, sufrieron un percance la casa móvil que tenían, se incendió y fueron tristemente calcinadas por el fuego". www.gofundme.com/f/maria-isabel-martinez-y-sus-3-hijas Descansen en paz.

