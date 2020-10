Close

Muere madre de 4 tras ser mutilada por una manada de perros en Alabama “No merecía morir así”, lamentaron las autoridades sobre el estado en que fue encontrada sin vida la mujer de 36 años. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Alabama. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre de 4 hijos falleció luego de ser atacada por una manada de perros mientras caminaba por una calle en un municipio de Alabama. La víctima fue identificada como Ruthie Mae Brown, de 36 años, quien murió a raíz de las heridas y mutilaciones que sufrió mientras caminaba por una calle de la localidad de Nauvoo, ubicada en el condado de Walker, al noroeste de Birmingham, informaron medios locales. Image zoom Facebook El portavoz de la oficina del Sheriff, T.J. Armstrong, informó que las autoridades respondieron a una llamada alrededor de las 2 p.m del lunes. y que cuando llegaron al lugar, Brown ya estaba muerta, según el sitio All Things Alabama. "No estamos hablando de heridas abiertas", dijo el forense Joey Vick a CBS. "Uno de sus pies estaba completamente dislocado del tobillo. Independientemente de la situación en la que se encontrara esta mujer en ese momento de su vida, no merecía morir así". Hasta el momento, solo algunos de los perros implicados en la agresión han sido capturados. Una persona se ha presentado para reclamar a dos de ellos, señaló el portal de noticias Daily Mountain Eagle. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alguacil Nick Smith dijo que se entregará a los dos canes a la Sociedad Protectora de Animales, informó el Daily Mountain Eagle. No está confirmado cuántos perros atacaron a la víctima, pero las autoridades creen que tuvieron que ser al menos cinco. Por ahora no se ha imputado a nadie por esta muerte. La familia indicó a la cadena de noticias local ABC que la víctima era madre de cuatro hijos varones. Los investigadores piden que cualquier persona que tenga información sobre este ataque o de otros en esta área llame al (205) 302-6464.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere madre de 4 tras ser mutilada por una manada de perros en Alabama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.