Una mujer va al médico por una infección urinaria y se encuentra una sorpresa en la vejiga Una mujer de Túnez de 45 años llegó al servicio de urgencias del hospital por lo que en principio parecía una simple infección urinaria, pero que resultó ser algo más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escanean del abdomen de la mujer Escanean del abdomen de la mujer | Credit: Ahmed Chaabouni Una mujer de 45 años llegó al servicio de urgencias del Hospital Académico Habib Bourguiba de Túnez para que la revisaran tras quejarse de síntomas de lo que parecía una simple infección del tracto urinario. Según el diario New York Post, los médicos quedaron impactados cuando los escáneres revelaron que en la vejiga de la paciente había algo insólito, un vaso de vidrio. Su caso fue objeto de estudio en una revista médica especializada. Los especialistas indicaron que la mujer había usado el vaso como juguete sexual, pero lo insertó en la uretra, el orificio por el que orinan las mujeres, en lugar de la vagina. Vasos y cálculo encontrados en el vientre Vasos y cálculo encontrados en el vientre | Credit: Ahmed Chaabouni La paciente dijo a los médicos que había sufrido cistitis en varias ocasiones, pero no había sido examinada. Tampoco tenía sangre en la orina ni sufría de incontinencia urinaria. No obstante, la paciente tenía un rango de glóbulos rojos más alto de lo normal, lo que indica que el cuerpo estaba luchando contra una infección, de acuerdo con los médicos. A la mujer también le había aparecido alrededor del vaso un cálculo vesical de 8 cm de ancho (3 pulgadas de ancho), algo mucho más grande de lo normal, el cual los médicos lo extrajeron de la vejiga. Luego de dos días, la paciente se había recuperado y estaba lo suficientemente bien como para irse a casa. Escanean del abdomen de la mujer Escanean del abdomen de la mujer | Credit: Ahmed Chaabouni El artículo en la publicación médica menciona que es posible que la mujer haya estado practicando lo que se conoce como "sondeo uretral", que consiste en insertar un vaso u objeto en la uretra para "aumentar el placer y la excitación sexual", una práctica no recomendada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se han insertado varios objetos en la vejiga y muchos pacientes no los quitan por sí mismos y tienen mucha vergüenza de buscar atención médica, lo que es el origen de un cuadro clínico, la mayoría de las veces atípico, que se presenta en un terreno particular del paciente", asegura la revista especializada.

