¡Mamá apuñala a su perro para salvar la vida de su bebita de un año! "Era él o mi hija" Toda una familia latina en California fue herida al sacar a la bebé Ruby Rivera de entre las fauces de sus mascotas pitt bull. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mamá de Pico Rivera, California, se vio obligada a tomar medidas drásticas en una escena digna de una película de terror: ¡Jamie Morales apuñaló a sus mascotas, ante el violento ataque de sus dos perros pit bull a su hijita de un año!: "¡Mi hija iba a morir!" Según reportó el canal NBC LA, la pequeña Ruby Cervantes fue atacada por un perro de tres años, antes de que el segundo pitt bull llegara y también se lanzara sobre la niña. Toda la familia acudió al rescate de la chiquitina de inmediato. "Entré en la cocina y me encontré a dos de mis hijas y mi hijo sobre el suelo tratando de sacarle los perros de encima", reveló Margaret Morales, la abuela de la pequeña, a ABC 7. "Por fin mi hija se levantó y ahí fue que vi a mi nieta. El perro mordía con fuerza su pierna izquierda. Yo metí mis manos entre sus mandíbulas, las abrí y entonces soltó a la niña", reveló entre lágrimas. La abuela de la víctima no salió ilesa: "me mordió en la mano, la tengo destrozada". Ruby Cervantes perros pitt bull Credit: Videograb NBC LA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de la pequeña, quien sufrió mordeduras en su cara durante el ataque canino, agarró un cuchillo y apuñaló a las bestias, llegando a causar la muerte de uno de los perros. "Tuve que hacerlo", se lamentó. "Era él o mi hija y elegí a mi hija". La pequeña fue atendida en Los Angeles County USC Medical Center, donde recibió varias cirugías. Una de sus tías también fue herida durante el sangriento episodio. Otra niña fue protagonista también de un horrible suceso: a sus diez años, apareció muerta en un bosque cerca de su bicicleta y la policía pide ayuda para encontrar a su asesino.

