Mujer que quería fama en YouTube mata a su novio mientras grababan un video Monalisa Pérez, de 19 a años de edad fue acusada formalmente de la muertede su novio, Pedro Ruíz III, de 22, a quien mató mientras filmaban un video para publicar en YouTube. Mayra Mangal La preocupante ola de crimenes cometidos en nombre de la fama en redes sociales acaba de cobrar otro víctima, con la muerte de un jovencito de 22 años que murió a manos de su novia quien le disparó mientras ambos filmaban un video que planeaban subir a YouTube. Monalisa Pérez, de 19 años, fue acusada en Minnesota de la muerte de su novio, Pedro Ruíz III, quien de acuerdo a la agencia AP, recibió un disparo en el pecho mientras detenía un libro como parte de una de las escenas del fatídico video. El incidente ocurrió en el poblado de Halstad, al oeste de Minnesota, en el hogar de la pareja. Según reportes de la estación local WDAY-TV, Pérez le disparó a su novio a un pie de distancia (o sea, 12 pulgadas) mientras éste sostenía un libro contra el pecho, el cual fue traspasado por la bala. Paramédicos acudieron en su auxilio y lo llevaron en helicóptero a un centro médico próximo, donde falleció. Antes del incidente, la acusada había publicado un mensaje en Twitter donde aseguraba que iba a realizar un video más "peligroso". "Yo y Pedro vamos a filmar uno de los videos más peligrosos que se hayan hecho", dijo la mujer bajo la cuenta @MonalisaPerez5, la cual que sigue activa y que demuestra la obsesión de la adolescente con incidentes similares al que le costó la vida a su novio.

