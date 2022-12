Una mujer acompañada de un menor mata a tiros a dos policías y luego se suicida El trágico incidente lleno aún de sombras ocurrió frente a un Motel 6 en Bay St. Louis, Mississippi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos agentes de la policía perdieron la vida tras responder a una llamada de emergencia en un Motel 6 de Bay St. Louis, Mississippi. Los agentes Branden Estorffe, de 23 años, y Steven Robin, de 34, fueron abatidos por los disparos de una mujer que se encontraba acompañada de un menor, reportó People. De acuerdo al buró de investigaciones del estado, los policías llegaron al lugar de los hechos alrededor de las 4:30 de la madrugada y encontraron a Amy Anderson acompañada de un menor, dentro de un auto en el estacionamiento del hotel. Los agentes interactuando con la mujer, hasta que esta sacó un arma y les disparó. "Después de una interacción de cerca de 30 minutos con Anderson, durante la cual fue llamado el departamento de protección a menores, Anderson disparó un arma desde el vehículo impactando a los dos oficiales", según un comunicado de la agencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robin falleció en el lugar de los hechos, mientras que Estorffe fue trasladado a un hospital dela localidad, donde momentos más tarde fue declarado muerto. Police Credit: Getty Images Luego de acabar con la vida de los agentes, la mujer se disparó en el pecho. "Esta es una situación verdaderamente triste, y [enviamos] nuestros pensamientos y condolencias a las familias de nuestros agentes caídos", expresó el alcalde de la ciudad, Mike Favre. "Pedimos que oren por la Ciudad de Bay St. Louis, la policía de St. Louis y sus familias y que los mantengan en sus pensamientos en los próximos días y semanas durante este momento tan difícil". Por el momento, no se ha revelado la causa de la llamada de emergencia, ni el intercambio verbal entre los oficiales y la mujer. El menor fue retirado por la agencia de servicios infantiles y se desconoce su paradero.

