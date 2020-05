Asesinan a sangre fría a un guardia en un Dollar Tree: no dejaba entrar a una niña sin mascarilla al almacén Sharmel Teague, de 45 años, así como su marido e hijo, han sido acusados de la muerte de Calvin Munerlyn, de 43, fallecido este viernes en Flint, Michigan. By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ha generado toda serie de cambios y disrupciones en la vida cotidiana de millones, pero para algunos ha sido sumamente difícil superarlas e incluso los ha llevado a cometer actos de violencia extrema. Así ocurrió el viernes pasado en Flint, Michigan, cuando una mujer de 45 años, que responde al nombre de Sharmel Teague, participó en un incidente que terminó en la muerte del guardia de seguridad de un almacén Dollar Tree porque supuestamente este no dejó que su hija entrara al almacén sin usar una mascarilla protectora. Tanto la mujer como su marido, Larry Teague, de 44 años, y su hijo, Ramonyea Bishop, de 23, enfrentan ahora cargos de asesinato premeditado en primer grado y posesión de armas por el fallecimiento de Calvin Munerlyn, de 43 años. Testigos contaron que hacia el medio día del viernes se armó una discusión entre la mujer y la víctima cuando esta se disponía a salir del almacén, según explicó este lunes el fiscal David Leyton, en declaraciones recogidas por Associated Press. Posteriormente, dos hombres regresaron al almacén y le dispararon a Munerlyn en la parte trasera del cráneo. El hijo de la sospechosa fue identificado como uno de los dos pistoleros. Sharmel Teague, de 44 años. Image zoom Uncredited/AP/Shutterstock La policía busca ahora al marido e hijo de la mujer, quienes al parecer se han dado a la fuga. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1257375592032415746&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fcrime%2Fwoman-husband-son-charged-after-security-guard-allegedly-shot-over-mask-dispute%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Duper era un padre de familia que trabajaba duro y que perdió su vida mientras hacía su trabajo", resaltó al respecto Courtney CeCe Cabine, quien organizó una campaña en GoFundMe para poder ayudar con los servicios funerarios de la víctima. "Deja tras de sí a ocho niños maravillosos, una mujer que lo superadora y a su maravillosa mamá". Cabe destacar que la arrestada también enfrenta una orden de desacato a la orden ejecutiva de Gretchen Whitmer, gobernadora del estado de Michigan, quien ha exigido que tanto clientes como empleados de todo almacén de alimentos cubran su rostro dentro de las tiendas para prevenir el contagio del coronavirus, que ya suma 43,950 contagios y 4,135 muertes en dicha localidad. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

