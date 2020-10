Close

Mujer asesinó a su amiga embarazada para robarle a su bebé Una mujer embarazada fue brutalmente asesinada en Texas. La mujer que la mató le robó al bebé que llevaba en su vientre y pretendió ser su madre. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer fue arrestada en Texas por matar a una embarazada para robarle a la bebé que llevaba en su vientre. Taylor Parker, de 27 años, fue arrestada el viernes y enfrenta cargos de asesinato y secuestro. Se le acusa de matar a Reagan Hancock, de 21 años, para robarle a la niña que esperaba. Hancock, quien tenía unos siete meses de embarazo, fue encontrada muerta en su casa de New Boston, Texas, el 9 de octubre. La policía indicó que le habían arrancado a su hija del vientre. Image zoom Facebook Cuando la policía obligó a Parker a detener su auto porque estaba manejando a exceso de velocidad, la mujer dijo que había dado a luz en su auto y estaba camino al hospital con su bebé recién nacida. Parker le dijo a las autoridades que la pequeña no estaba respirando y necesitaba ayuda médica. Parker y la bebé fueron llevadas de emergencia a un hospital cercano. Image zoom Idabel Police Department En el hospital sospecharon que había algo fuera de lo normal cuando Parker se negó a ser examinada por los doctores. El médico verificó que Parker no había dado a luz. La bebé murió en el hospital y Parker fue arrestada. Según una cuenta de PayPal creada para recaudar dinero para el esposo de Hancock y su hija, la víctima y Parker eran amigas. “Reagan Hancock y su bebé por nacer fueron asesinadas salvajemente por alguien que Reagan consideraba su amiga", dice un mensaje en esta cuenta. Hancock escribió en su cuenta de Facebook en agosto que esperaba una niña a quien llamarían Braxlynn Sage. La joven madre añadió que su hija mayor estaba muy ilusionada de tener pronto una hermanita. Que en paz descansen.

