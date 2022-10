Mujer logra escapar de su secuestrador y cuenta horrores que vivió Desesperada, una mujer con un collar metálico en el cuello pidió ayuda a vecinos tras escapar de su secuestrador. La joven denunció abuso sexual y dijo que el hombre había matado a sus amigas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven escapó de su secuestrador y pidió ayuda de sus vecinos. Desesperada, tocó puertas de desconocidos rogando que la ayudaran. Un hombre en Missouri fue acusado de secuestrarla y de abusar de ella sexualmente, reporta PEOPLE. La joven tenía puesto un collar metálico en el cuello, como si fuera una mascota, y denunció que fue secuestrada y abusada. La joven logró escapar y pidió ayuda a gritos a los vecinos del vecindario. "Ella estaba aterrorizada", dijo su vecina Ciara Tharp a KSHB. Tharp dice que la joven —cuya identidad no ha sido revelada— tocó la puerta en casa de su abuela el viernes sobre las 7:45 a.m. La abuela de Tharp escuchó a una mujer gritando y le abrió la puerta. La joven le dijo: "Me tiene que ayudar, me han violado, me han tenido cautiva", contó la nieta de la vecina al canal. La joven le dijo a su abuela que si no le abría la puerta, él la iba a encontrar y la iba a matar, dijo Tharp a KCTV5. La abuela dijo que la joven tenía un collar metálico muy apretado en el cuello que le cortaba la respiración. Tharp dijo que la joven tenía marcas de ligaduras en las muñecas y se veía muy débil. La vecina le dio comida y una cobija. Otra vecina de la abuela de Tharp, Lisa Johnson, dijo a KSHB, que no podía creerlo cuando vio a una joven casi arrastrándose para llegar a la puerta. Johnson dijo a KCTV que la joven tenía la cara cubierta y que había logrado quitarse esa máscara, pero todavía tenía un collar metálico en el cuello. La joven dijo que su secuestrador vivía cerca, en esa misma calle, y que llevaba más de una semana prisionera dentro de esa casa. La víctima logró escapar cuando el hombre salió de su residencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Timothy Haslett Jr. Timothy Haslett Jr. | Credit: Clay County Sheriff’s Office La joven repetía llorando "él mató a mis amigos. Ellas no sobrevivieron", contó Tharp a KCTV5. La joven denunció a su agresor con la policía en Excelsior Springs, Missouri. La policía revisó la casa en Old Orchard Road, y arrestó a Timothy Haslett, Jr., quien enfrenta cargos de violación, secuestro y agresión. Ryan Dowdy, teniente de la policía de Excelsior Springs, dijo que estaban investigando si hay otras víctimas. Haslet está en la cárcel y no se sabe si tiene un abogado que lo represente. "Me alegro tanto de que ella pudo escapar", dijo Tharp a KCTV.

