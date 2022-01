Mujer confunde brownies de marihuana hechos por su hijo y los reparte en centro de ancianos Irene Koranda nunca imaginó que los brownies que compartía con los residentes de un centro de ancianos de Dakota del Sur contenían marihuana. Algo más que una tremenda sorpresa se llevó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brownies de marihuana Brownies de marihuana | Credit: Tom McCorkle for The Washington Post via Getty Images Como cada martes en la noche, Irene Koranda se dirigió a jugar cartas a un centro comunitario para personas de la tercera en Dakota del Sur y llevó algo de dulces para repartir. Lo que nunca imaginó fue que entre esos dulces habían brownies de marihuana hechos por su hijo Michael, de 46 años. El pasado 4 de enero, la línea de emergencias del alguacil del condado de Bon Homme recibió la primera llamada informando de un "posible envenenamiento" entre los presentes en el centro comunitario, según una declaración jurada de causa probable obtenida por la web The Smoking Gun. De acuerdo con los investigadores, los jugadores de cartas afectados "estaban todos bajo la influencia del THC del lote de brownies", informó FOX News. La declaración jurada añade que Mark Maggs, alguacil del condado de Bon Homme, visitó la casa de Karonda a la mañana siguiente del suceso, donde la mujer dijo que su hijo había hecho los brownies. Brownies de marihuana Brownies de marihuana | Credit: Tom McCorkle for The Washington Post via Getty Images También se supo que Michael había regresado de un reciente viaje a Colorado con productos que contenían marihuana, que no es legal en Dakota del Sur. Ante las autoridades, Michael "admitió haber traído 1 libra de mantequilla de THC" desde Colorado, dice la declaración jurada. "Michael dijo que usó media libra de mantequilla de THC para hacer los brownies y luego se fue a la cama y su madre, sin saberlo, llevó los brownies al juego de cartas donde varias personas se los comieron", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael enfrenta un cargo de posesión de una sustancia controlada. Luego de ser arrestado, salió en libertad con una fianza de $3,000 y deberá comparecer ante el tribunal el 25 de enero, según NBC News.

