Mujer le lesionó los testículos a su pareja durante una pelea. Los detalles. Una discusión de pareja terminó en violencia. La mujer le desgarró la piel de los testículos a su novio. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en Florida enfrenta cargos criminales por agredir a su pareja durante una discusión. La mujer le agarró el escroto a su novio con tanta fuerza que "le desgarró la piel de su testículo derecho completamente a la víctima", según un documento oficial del arresto en el condado de Pinellas. Según las autoridades, Donika Shaniece Mays, de 29 años, y su novio que vivía con ella —quien es el padre de su bebé de dos años—tuvieron una fuerte discusión el pasado martes. La tensión escaló y Mays terminó cortándole las llantas al carro de su pareja como castigo. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el hombre salió de su casa para esperar un camión que remolcara su auto, supuestamente Mays lo agredió fisicamente y le exigió que le entregara su teléfono celular. La policía alega que cuando el novio se negó a darle el celular, Mays le agarró el escroto con tanta fuerza que le desgarró la piel. La mujer fue arrestada y enfrenta cargos por agresión.

