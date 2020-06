¡Increíble! Mujer en Italia prepara aceitunas rellenas mientras le operan el cerebro Conoce la increíble historia de una mujer italiana que preparó aceitunas rellenas en el quirófano mientras se sometía a una cirugía del cerebro. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en Italia preparó aceitunas rellenas en pleno quirófano mientras los doctores le operaban el cerebro. ¡Parece ciencia ficción pero no lo es! Según reportó The Daily Mail, la mujer de 60 años preparó unas 90 aceitunas rellenas, un plato típico italiano, mientras los cirujanos hacían su magia en el lóbulo temporal de su cerebro. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las acciones de la paciente —mientras preparaba este platillo— le permitían a los doctores ver si sus movimientos eran correctos, ya que el lobo lóbulo temporal izquierdo del cerebro —la zona que estaban operando para sanar— controla el lenguaje y los movimientos complejos en el lado derecho del cuerpo. La cirugía duró más de dos horas y participaron varios expertos del departamento de neurocirugía de Azienda Ospedali Riuniti en Ancona. El doctor Roberto Trignani, el jefe del departamento de neurocirugía del hospital, informó que la operación había sido un éxito. En los últimos cinco años, el médico ha operado a unos 60 pacientes que también se mantuvieron 'despiertos' y ocupados en distintas actividades mientras operaban sus cerebros. Otro paciente en el hospital de King's College en Londres tocó el violín mientras le removían un tumor cerebral. La violinista Dagmar Turner, de 53 años, tocó el violín para que los doctores pudieran verificar que la parte del cerebro que controlaba los movimientos de sus manos y su coordinación estaba funcionando debidamente. ¡Milagros de la ciencia moderna!

Close Share options

Close View image ¡Increíble! Mujer en Italia prepara aceitunas rellenas mientras le operan el cerebro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.