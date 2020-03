Una mujer podría haber contagiado a más de mil personas con el coronavirus La señora de 61 años había regresado a Corea delSur de un viaje a la ciudad china Wuhan y tuvo contacto con miles de personas antes de que se le detectara la enfermedad. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer que había viajado a China recientemente pudiera ser una de las razones del alto índice de contagios en poco tiempo que se ha registrado en Corea del Sur. Una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país (KCDC) identificó a una mujer nombrada como la paciente número 31 que podría haber contagiado a más de 1,000 personas en la ciudad de Daegu y en la capital surcoreana, Seúl. Según la agencia de noticias Reuters, se desconoce cómo la mujer de 61 años contrajo la enfermedad y antes de saber que estaba infectada ella había viajado a lugares altamente concurridos. Image zoom (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La información señala que la paciente se vio envuelta en un accidente de tránsito a principios de febrero, estuvo en un hospital, asistió a varios servicios religiosos en la Iglesia de una secta religiosa en Daegu y a un almuerzo buffet con un amigo en un hotel. Según la agencia de noticias, se estima que más del 60 por ciento de los casos confirmados de coronavirus en el país salieron del referido templo. Recientemente, dicha iglesia se vio envuelta en escándalo luego de que se acusara al pastor Lee Man-hee de propagar la idea de que los fieles ahí estaban a salvo, por lo cual tuvo que pedir perdón. "Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a la gente, en nombre de los miembros", dijo. "No fue intencionado, pero numerosas personas fueron contagiadas", agregó el líder religioso quien se arrodilló dos veces antes de postrarse, con la frente en el suelo, en una rueda de prensa. En ese país, el primer caso del virus se confirmó por primera vez el 20 de enero, cuando una mujer china de 35 años, que voló desde Wuhan al aeropuerto internacional de Incheon, Seúl. Hasta ahora, las autoridades han reportado 8,565 casos de contagios en total y 93 muertos, informó la agencia de noticias en su portal de internet. Advertisement

