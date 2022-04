Mujer que creía sufrir una infección estomacal da a luz en un cuarto de hotel La madre dio a luz a su segundo hijo sin ayuda profesional durante su semana número 37 de gestación. Pensaba que padecía una infección estomacal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El acta de nacimiento del pequeño Rocky Andrew será muy diferente a la de su hermana mayor. Para empezar, como doctor encargado del parto nombrará a su mamá Victoya Venise, y en la casilla donde usualmente se incluye el nombre del hospital, estará el del hotel donde se hospedaba su madre al momento de dar a luz. Victoya había viajado de Louisiana a Georgia por cuestiones de trabajo cuando empezó a sentirse mal. Al principió pensó que había contraído el mismo virus estomacal del que padecía su hija de 4 años. Pero pronto se dio cuenta de una realidad completamente distinta. Al usar el baño de su hotel recibió una inesperada sorpresa: había dado a luz a su segundo hijo. "Voltee y era el bebé", detalló a la cadena loca de FOX, WAGA-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Victoya Venise baby boy Credit: Victoya Venise El pequeño Andrew estaba supuesto a llegar al mundo el próximo 15 de mayo, sin embargo, decidió tomar su primer suspiro con 37 semanas de gestación. Afortunadamente, Venirse supo exactamente qué hacer durante el parto y ambos, madre e hijo, se encuentran perfectamente bien de salud. "Estoy tan enamorada de él", expresó la valiente madre a People. "Ha sido una experiencia loca". Una que quedará en su memoria para la historia y de la cual, la diseñadora gráfica se siente sumamente orgullosa. La joven madre soltera había considerado dar a Rocky en adopción antes de su nacimiento, pero todo eso cambió al verlo nacer. "Si te pudiera traer al mundo sola, creo que pudiera cuidarte", dijo la madre haber pensado, de acuerdo al canal WXIA-TV. Victoya Venise baby boy Credit: Victoya Venise Por ahora, Venise y Rocky permanecerán en Georgia en el mismo hotel donde se llevó a cabo el parto, hasta que la madre pueda alquilar un lugar donde vivir con el recién nacido que pesa tan solo 4 libras. "Estoy simplemente feliz que puedo trabajar con clientes que entendieron [la situación] y me permitieron tomarme algunos días", puntualizó.

