Mujer hispana escapó de una relación abusiva pidiendo ayuda al cajero de una tienda con una nota Una mujer hispana que era maltratada por su pareja pidió ayuda al cajero de una tienda. Así logró ser rescatada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Una mujer hispana logró salvarse de una relación abusiva gracias a la ayuda del cajero de una tienda. La mujer entró a una tienda Food Lion en Clover, Carolina del Sur, y le dio al cajero que la atendió una nota escrita a mano donde pedía ayuda. El mensaje decía que el hombre que la acompañaba quería hacerle daño, reportó Univision Noticias. Valientemente le entregó la nota al cajero y gracias a eso, la policía pudo encontrarla y logró escapar de su abusador. La víctima de violencia doméstica iba acompañada de un hombre hispano que manejaba una camioneta GMC. El cajero llamó a la policía y la oficina del alguacil publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda para localizar a la mujer y contando lo que había pasado. La publicación incluía dos fotos de la mujer, vestida con una camiseta verde, tomadas por la cámara de vigilancia del lugar, y otras dos fotos el vehículo donde viajaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN domestic violence Credit: Twitter/@York County Sheriff's Office Afortunadamente esta historia no terminó en tragedia. La mujer pudo ser localizada y se encuentra a salvo. Sin embargo, muchos criticaron el método que usaron las autoridades para resolver este caso. Muchos usuarios en redes sociales temían que el chofer del camión viera el mensaje en redes sociales y actuara violentamente contra la mujer que lo denunció. "Espero que él no vea esto... esto podría hacer que la maten", comentó una usuaria en Facebook. "Esta es una de las razones por las que tantas mujeres tienen miedo de buscar ayuda. ¡Dios la ayude si él ve esto!", escribió otra persona preocupada. "¿Por qué diablos lo publican donde él pueda verlo? !Como exvíctima de violencia doméstica, puedo asegurarles que esta publicación es peligrosa para ella!", comentó otra mujer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer hispana escapó de una relación abusiva pidiendo ayuda al cajero de una tienda con una nota

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.