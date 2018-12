Indignante: mujer propina una golpiza a un anciano de 92 años en California; le dice que se "regrese a su país"

La policía de Los Ángeles está buscando a una mujer que al parecer propinó una salvaje golpiza con un ladrillo y con la ayuda de unos desconocidos a un anciano mexicano de 91 años.

El incidente ocurrió en Willowbrook, al sur de la ciudad californiana. Según relatos de Rodolfo Rodríguez, de 92 años y originario de Michoacán, México, todo sucedió cuando salió a dar su acostumbrado paseo por las calles del barrio.

En un punto de su trayecto se topó con una mujer afroamericana que iba con una menor de aproximadamente cuatro años. Al parecer el hombre rozó a la niña al pasar junto a ella y eso provocó la furia de la mujer que -según la víctima- se le abalanzó para derribarlo al suelo para golpearlo.

Al parecer la mujer lo golpeó primero con el puño, luego con un ladrillo. Luego llamó a otros cinco sujetos que al parecer la ayudaron a golpearlo. Testigos aseguran que mientras atacaban al hombre le gritaban que se regresara “a su país” “¿por qué estás aquí?” “haces cosas malas”.

Misbel Borjas, otra vecina del barrio colgó en Facebook un video del anciano cuando acababa de ser atacado:

Una vecina del anciano que pasaba por el sitio tomó una foto de la mujer al momento de los hechos:

“Ni siquiera toqué a su hija”, dijo el anciano a CNN. “Yo simplemente la pasé y ella me empujó y me golpeó hasta que se cansó”, exclamó el anciano que estaba de visita en casa de sus familiares y que al parecer es ciudadano norteamericano. “Ya no puedo caminar. Tengo mucho dolor”.

El hombre tiene una y varias costillas fracturadas, además de múltiples laceraciones en el cuerpo.

Por su parte, D’Angelo Robinson, alterno de la oficina del sheriff de Los Ángeles, declaró que no permitirán que la mujer quede sin castigo. “Estamos preocupados, especialmente este tipo de crimen que se cometió. Parece que había una niñita de cuatro años que fue testigo de todo lo sucedido. No podemos permitir que este tipo de personas circulen libremente por nuestras calles”.

“¿Quién podrían hacerle esto a un anciano de [casi] 92 años?”, exclamó a CNN Erik Mendoza, nieto de la víctima. El muchacho estableció un fondo en GoFundme para ayudar a costear la atención médica de su abuelo. “[Le] está yendo muy mal, tiene muchos moretones en la cara, ha perdido la vista en su ojo derecho y tiene un pómulo roto. Pedimos ayuda a las personas porque su tratamiento será largo y costoso para su recuperación”, exclamó en su mensaje.