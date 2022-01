Mujer gana $3 millones en la lotería: se enteró que había ganado por correo electrónico que se había ido a la 'basura' Laura Spears descubrió su millonario premio casi por accidente al escarbar en su buzón de correos electrónicos borrados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 01.20.22-Mega-Millions-12.31.21-Draw-3-Million-Laura-Spears-Oakland-County-1 Laura Spears | Credit: MICHIGAN LOTTERY Una mujer de Michigan se llevó la sorpresa de su vida al descubrir casi por accidente que había ganado ¡$3 millones de dólares! mientras buscaba un correo electrónico en los correos borrados de buzón de emails. De acuerdo a CBS News, Laura Spears, de 55 años, adquirió un boleto para jugar al sorteo de Mega Millions por medio de Internet. Varios días después de que se anunciara el boleto ganador — que nadie reclamó— Spears se dio cuenta que ella había acertado al premio mientras hurgaba en su buzón de correo buscando un mensaje que nada tenía que ver con su ticket de la lotería. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahí es cuando vi el correo diciendo que había ganado la lotería", explicó. "No podía creer lo que estaba leyendo, así que me metí a mi cuenta de la lotería para confirmar el mensaje en el correo electrónico". "¡Era un impacto que realmente me había sacado los $3 millones!" exclamó sobre el sorteo que fue celebrado el December 31, 2021, y que consistía en atinarle a seis números. "Definitivamente he agregado a la Lotería de Michigan a mi lista de contactos seguros, en caso de que me vuelva a sacar otro premio en el futuro", apuntó la previsora mujer quien asegura que con el dinero ganado piensa jubilarse y ayudar a sus parientes. ¡Wow!

