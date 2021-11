Mujer fue condenada a cadena perpetua por estrangular y desmembrar a enamorada que conoció en Tinder Sydney Loofe fue asesinada por una mujer que conoció en el app para citas Tinder. Bailey Boswell y su novio Aubrey Trail fueron sentenciados por estrangular y desmembrar a la joven, dejando sus restos dentro de bolsas de basura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Los restos de Sydney Loofe fueron encontrados dentro de bolsas de basura en un campo en Nebraska. La joven de 24 años fue asesinada por una mujer que conoció en el app de citas Tinder. Bailey Boswell, de 27 años, fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de Loofe, a quien conoció durante una supuesta cita romántica, reporta PEOPLE. El novio de Boswell, Aubrey Trail, de 55 años, fue sentenciado a la pena de muerte en junio por el asesinato de Loofe. La pareja estranguló y desmembró a la joven. El violento caso conmovió al país. "El asesinato fue fríamente calculado", dijo la jueza Vicky Johnson, añadiendo que habían mutilado el cuerpo de Loofe innecesariamente, reporta KETV. "El asesinato fue algo sin sentido y Sydney Loofe fue una víctima indefensa". Sydney Loofe Sydney Loofe | Credit: LINCOLN POLICE DEPARTMENT Loofe, quien trabajaba en una tienda en Lincoln, fue reportada como desaparecida el 16 de noviembre del 2017 después de ir a su segunda cita romántica con una mujer que se hacía llamar "Audrey", un nombre falso que usó Boswell en Tinder. Su cuerpo desmembrado fue encontrado dentro de bolsas de basura el 4 de diciembre del 2017. Boswell y su novio fueron captados en cámara comprando sierras, cloro y bolsas de basura antes de encontrarse con Loofe ese fatal día. Bailey Boswell Bailey Boswell | Credit: Eric Gregory/AP/Shutterstock Boswell y Trail fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado, conspiración criminal para cometer un asesinato y de desechar inapropiadamente restos humanos. El procurador general de Nebraska, Doug Peterson, expresó sus condolencias a la familia de Loofe, lamentando todo lo que han sufrido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer fue condenada a cadena perpetua por estrangular y desmembrar a enamorada que conoció en Tinder

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.