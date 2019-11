Mujer fue acusada de colgar de un árbol al perrito de su exnovio para vengarse del hombre Acusan a una mujer en Virginia de querer vengarse de un exnovio abusivo colgando de un árbol al perro del hombre. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Virginia fue acusada de colgar de un árbol al perro de su exnovio para vengarse del hombre, que supuestamente era abusivo con ella. Yasmine Burton, de 21 años, enfrenta cargos por crueldad animal. Según las autoridades, la mujer admitió haber colgado al cachorro de su expareja de un árbol para darle un escarmiento al dueño. Un fiscal del condado de Powhatan contó a Richmond Times Dispatch que la mujer también enfrenta cargos de robo por llevarse al animal sin autorización de la casa de su ex. El perrito tenía 10 meses y era un pitbull llamado Choppo, según reportes. Burton aseguró a las autoridades que había estado en una relación de larga duración con su ex y que él abusó de ella, por lo que se llevó a su perro para darle un escarmiento al hombre. La mujer está en custodia de la policía y tendrá que presentarse en la corte del 27 de noviembre. Image zoom Piedmont Regional Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presidente Donald Trump recién firmó una ley que convierte la crueldad animal en un delito federal. Trump dijo que esta medida ayudaría a ser "administradores más responsables y humanos de nuestro planeta". La Ley PACT (por su siglas en inglés) significa Prevención de la crueldad y la tortura animal. "Es importante que combatamos estos actos de crueldad atroces y sádicos", afirmó. Según la Ley PACT, las personas condenadas por aplastar, quemar, ahogar, sofocar o empalar animales o explotarlos sexualmente podrían enfrentar tanto multas como hasta siete años de prisión. Advertisement

