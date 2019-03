Mamá fisiculturista muere presuntamente por una sobredosis de proteína Una madre australiana de dos niños, que practicaba el fisiculturismo, murió supuestamente por una sobredosis de proteínas, reportaron los medios locales. Lissy De La Rosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una madre de dos niños y competidora de fisiculturismo supuestamente murió a causa de una sobredosis de proteína, informó el portal de noticias Perth Now de Australia. A Meegan Hefford, de apenas 25 años y oriunda de Mandurah, Australia, se le descubrió que tenía desórdenes del ciclo de la urea o anomalía hereditaria del ciclo de la urea. Esto provoca que el cuerpo no pueda desintegrar correctamente las proteínas o no pueda descomponer el amoníaco en el cuerpo, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que presuntamente le sucedió a la joven madre? La nota del portal de noticias explica que Hefford estaba preparándose para asistir a una competencia de fisculturismo el próximo mes de septiembre. Michelle White, su madre, dijo a Perth Now que su hija estaba ingiriendo alimentos altos en proteínas y consumiendo suplementos de proteína. Un dato interesante es que la madre de Hefford explicó que a principios del verano, específicamente en el mes de junio, su hija le comentó que sentía cansancio. Incluso, Hefford dijo sentirse “rara”. Instagram/meeganheff La madre relató al portal australiano que le dijo a su hija que tomara con calma el entrenamiento, que no hiciera tanto ejercicio. “Yo le dije a ella: ‘Creo que estás haciendo demasiado en el gimnasio, cálmate un poco, baja la intensidad”, afirmó White. Hefford, quien era madre una niña de 7 años y un niño de 5, fue hallada sin vida en su apartamento el 19 de junio. De inmediato, fue trasladada a un hospital, reporta Perth Now. Sin embargo, los médicos duraron dos días en diagnosticarle el desorden del ciclo de la urea (urea cycle disorder). Para ese entonces, los niveles de amoníaco en su organismo eran altos y tenía agua en el cerebro. Al día siguiente la declararon con muerte cerebral, expone el diario. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.