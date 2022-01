Mamá de 2 hijas, estrangulada y descuartizada con una motosierra, aparece en una nevera Aquí los detalles del escabroso caso del asesinato de Julie Dardar y la detención del sospechoso, un artista abstracto de Nueva Orleans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julie Dardar murió estrangulada tras recibir una paliza. Después, cortaron sus restos con una motosierra eléctrica y los almacenaron en una nevera. El pasado viernes, autoridades de Luisiana detuvieron a un hombre, Benjamin Beale de 34 años, por el asesinato y descuartizamiento de esta mamá de 36 años: el exmarido de la víctima avisó a la policía después de que la madre de sus hijas desapareciera el pasado 23 de diciembre sin dejar rastro. Beale enfrenta cargos de homicidio en segundo grado. Si en el veredicto fuera declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. El presunto agresor es conocido en la comunidad de arte abstracto de Nueva Orleans como Kelley Kirkpatrick. Según reportó la policía, encontraron un cuerpo de mujer almacenado en trozos dentro de una nevera, en un autobús de escuela dentro de la propiedad del detenido mientras realizaban un registro. Dos semanas antes, al denunciar su desaparición, familia y amigos de la víctima dejaron saber a las autoridades que Julie estaba quedándose en casa de Beale. Benjamin Beale Credit: Oficina Policía Orleans Julie Dardar Credit: People SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Micah Dardar, quien estaba separado de su esposa con quien tiene dos hijas adolescentes, reveló a la estación WGNO que Julie sufría "adicciones y problemas de salud mental". Además de ser acusado de asesinato, Beale enfrenta otros cargos como obstrucción de la justicia en la investigación de una muerte, tener un arma ilegal en posesión de peligrosas substancias tóxicas, crear o manejar un laboratorio de drogas clandestino, posesión de marihuana para posible distribución y tráfico de metanfetaminas. Se espera que las hijas de Julie, de 13 y 17 años, otorguen una conferencia de prensa junto a su padre. También han abierto una página de Gofundme para buscar financiación que ayude a cubrir los gastos de su funeral. La víctima y el presunto asesino eran parte de una comunidad de individuos que visitaban anualmente el famosos festival de Burning Man. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mamá de 2 hijas, estrangulada y descuartizada con una motosierra, aparece en una nevera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.