Arrestada mujer estadounidense por presuntamente organizar un batallón femenino de ISIS La denuncia penal contra Allison Fluke-Ekren, una exmaestra de Kansas, alega que viajó a Siria en 2012 y se casó con un destacado líder de ISIS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Allison Fluke-Ekren Islamic State Female Battalion, United States - 29 Jan 2022 Allison Fluke-Ekren | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock Se han presentado cargos federales contra una exresidente de Kansas acusada de unirse al Estado Islámico en Siria, donde supuestamente organizó, dirigió y entrenó a un regimiento militar exclusivamente femenino, confirmó PEOPLE. Un comunicado del Departamento de Justicia alega que Allison Fluke-Ekren, una exmaestra de 42 años, ha sido acusada de proporcionar y conspirar para proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Fluke-Ekren había sido detenida previamente en Siria, pero solo fue transferida a la custodia de la Oficina Federal de Investigaciones hace una semana. Su primera aparición en la corte en Alexandria, Virginia, fue el martes. La denuncia penal contra Fluke-Ekren alega que viajó a Siria en 2012 y se casó con un destacado líder de ISIS. Fluke-Ekren, también conocida como Umm Mohammed al-Amriki, Umm Mohammed o Umm Jabril, viajó a Siria "con el propósito de cometer o apoyar el terrorismo", según el comunicado. "Desde su partida de los Estados Unidos, Fluke-Ekren ha estado supuestamente involucrada en una serie de actividades relacionadas con el terrorismo en nombre de ISIS desde al menos 2014", continúa el comunicado. "Estas actividades supuestamente incluyen, entre otras, la planificación y el reclutamiento de agentes para un posible ataque futuro en un campus universitario dentro de Estados Unidos y servir como líder designada y organizadora de un batallón militar de ISIS, conocido como Khatiba Nusaybah, para capacitar a las mujeres en el uso de rifles de asalto AK-47 de disparo automático, granadas y cinturones suicidas". Fluke-Ekren supuestamente "proporcionó a ISIS y a los miembros de ISIS servicios, que incluían proporcionar alojamiento, traducir discursos pronunciados por líderes de ISIS, capacitar a niños en el uso de rifles de asalto AK-47 y cinturones suicidas y enseñar la doctrina extremista de ISIS". La denuncia penal, obtenida por PEOPLE, detalla las observaciones de los testigos oculares de seis personas separadas, "que observaron colectivamente la supuesta conducta terrorista de Fluke-Ekren desde al menos 2014 hasta aproximadamente 2017". La denuncia alega que Fluke-Ekren le dijo a un testigo que quería llevar a cabo un ataque en Estados Unidos, quien recuerda que dijo que quería ir a un centro comercial, estacionar un vehículo lleno de explosivos en el sótano o en el nivel del garaje de estacionamiento del estructura, y detonarlos con un dispositivo de disparo de teléfono celular. "Fluke-Ekren supuestamente consideró que cualquier ataque que no matara a una gran cantidad de personas era un desperdicio de recursos", se lee en el comunicado. "Como alega el mismo testigo, Fluke-Ekren escuchaba sobre ataques externos que tenían lugar en países fuera de los Estados Unidos y comentaba que deseaba que el ataque ocurriera en suelo estadounidense", continúa. Khatiba Nusaybah, según el comunicado, era un batallón militar compuesto únicamente por mujeres miembros de ISIS que estaban casadas con combatientes de ISIS. "Fluke-Ekren supuestamente se convirtió en la líder y organizadora del batallón", se lee en el comunicado. "El supuesto objetivo principal de Fluke-Ekren en este papel era enseñar a las mujeres de ISIS cómo defenderse de los enemigos de ISIS". Las mujeres de Khatiba Nusaybah también fueron instruidas en clases sobre "entrenamiento físico, entrenamiento médico, cursos de manejo de dispositivos explosivos improvisados ​​​​a bordo de vehículos (VBIED), clases religiosas y cómo empacar y preparar una 'bolsa de viaje' con rifles y otros suministros militares". Los relatos de testigos presenciales afirman que algunas de estas clases fueron dirigidas por Fluke-Ekren. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un testigo en particular supuestamente observó que los líderes de ISIS y los demás miembros del batallón militar estaban orgullosos de tener una instructora estadounidense", dice el comunicado. "Fluke-Ekren también supuestamente entrenó a niños en el uso de rifles de asalto AK-47 de disparo automático, granadas y cinturones suicidas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arrestada mujer estadounidense por presuntamente organizar un batallón femenino de ISIS

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.