Una mujer se tiró por la borda de un crucero y aún sigue desaparecida Una mujer de 32 años, que según testigos estaba esposada, se tiró por la borda de un crucero de Carnival y aún no ha sido encontrada. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La guardia costera estadounidense sigue buscando a una mujer que se tiró por la borda de un crucero en Cozumel, reporta The Daily Mail. Según testigos, la mujer estaba esposada cuando cayó al agua. El incidente ocurrió en el crucero Carnival Valor. La mujer de 32 años saltó de la cubierta del barco el miércoles sobre las 2:30 p.m. Testigos reportaron que la mujer —cuya identidad no ha sido revelada— se dio contra un bote salvavidas antes de caer al mar de cabeza. La embarcación iba saliendo de Cozumel, México, canino a Nueva Órleans cuando ocurrió la tragedia. La guardia costera informó que siguen buscando a la pasajera e investigando la causa por la que saltó del crucero. Este es solo uno de múltiples casos de tragedias reportadas en embarcaciones en alta mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carnival Valor Cruise ship Credit: Getty Images La guardia costera envió dos helicópteros para asistir con la búsqueda de la mujer desaparecida en el Golfo de México. Algunos pasajeros dijeron que oficiales de seguridad del crucero presuntamente la habían esposado e intentaron detenerla después de que la pasajera se viera envuelta en una discusión con un hombre en un jacuzzi. Una pasajera añadió que la mujer se había golpeado la cabeza con un bote salvavidas antes de caer al mar. Según reportes, el FBI está investigando el caso.

