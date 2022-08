Revelan escalofriantes detalles sobre la muerte de mujer que falleció ensartada por una sombrilla de playa en Carolina del Sur El marido de Tammy Perreault y amigos de la víctima revelan lo que le ocurrió a la mujer antes de perderla vida al ser ensartada por el palo de una sombrilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El marido de Tammy Gilman-Perreault, una mujer de 63 años que falleció el miércoles pasado en Carolina del Sur tras ser ensartada por el palo de una sombrilla de playa ha revelado escalofriantes detalles del increíble caso. Los hechos ocurrieron cuando la mujer residente en Surfside Beach, se encontraba en la playa de Garden City Beach. Repentinamente, tras una ráfaga de viento, la sombrilla salió volando y fue a impactarse directamente en la parte izquierda del torso, reportó People. Posteriormente falleció en un hospital local. "Era un día regular con brisa", exclamó Mike Perreault, de a la cadena noticiosa NBC para hablar sobre la tragedia. Según explicó ese día él y su mujer estaban acompañados de cuatro amistades. "Nada se dobló, ninguna otra sombrilla o toalla, ni nada," asegura. Sherry White, una de las amigas que se encontraba con la pareja al momento de la tragedia contó a la cadena WMBF-TV que "de la nada salió una ráfaga de viento que levantó la sombrilla por los aires y nada más siguió rodando y rodando". Amigos de Tammy Gilman-Perreault han organizado una colecta en GoFundMe para ayudar a al familia. Según fuentes, Tammy se había retirado recientemente tras cumplir sus 62 años. Tenía 27 años de casada con su marido, Mike y eran "inseparables": Tammy Perreault Tammy Perreault | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo mundo exclamó 'agáchense'", prosiguió la mujer. "Y así lo hicimos, pero desafortunadamente ella estaba en la línea de fuego". White fue quien contó a NBC News que el proyectil había ensartado a su amiga Tammy "atravesándole el brazo para entrar en su torso". La policía del condado de Horry, donde ocurrieron los hechos, confirmó por medio de un comunicado la "trágica muerte de una visitante local de la playa". "Unos buenos samaritanos y un paramédico que se encontraba en su día libre le brindaron cuidado inicial a la víctima", se informó en el documento obtenido por PEOPLE. La mujer falleció una hora después de ser ingresada a una sala de emergencias y su fallecimiento ocurrió por trauma en el pecho, según confirmó Tamara Willard, una oficial adjunta de la oficina del forense del condado a NBC.

