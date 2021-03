Close

Mujer fue encontrada muerta en Colorado y arrestan a su esposo El cadáver de Jasmin Cigarroa, una estudiante de maestría de 24 años, fue encontrado en un área desierta de Colorado. Las autoridades arrestaron a su esposo. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades encontraron el cadáver de Jasmin Cigarroa, de 24, años en una zona desierta en Colorado. Su esposo fue arrestado, reporta PEOPLE. El miércoles, la joven estudiante de maestría fue reportada como desaparecida. La joven no regresó a su casa el lunes en la noche, informó el Departamento de Policía de Denver en un comunicado. Investigadores de la unidad de personas desaparecidas comenzaron a entrevistar a personas cercanas a Cigarroa y a realizar una extensa búsqueda. El jueves recibieron información que los llevó a buscar en una zona rural en el condado Adams, donde encontraron lo que sospechan que son "los restos de Cigarroa". El médico forense realizará una autopsia para confirmar su identidad y revelar la causa de muerte. El viernes la policía de Denver arrestó a su esposo Jonathan Nuno Mijangos, de 23 años. Lo están investigando por asesinato en primer grado, revelaron las autoridades. "Esto parece ser un homicidio relacionado a violencia doméstica y la investigación continúa", dice el comunicado. La familia de Cigarroa está devastada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook/Finding Jasmin Su hermano Francisco Cigarroa declaró a Fox31 Denver: "Esto no es algo que estábamos esperando, pero al menos ahora tenemos su cuerpo". La joven estaba estudiando contabilidad y en proceso de terminar su maestría. Mijangos había sido acusado de violencia doméstica en el 2019, incluyendo intento de estrangulación, pero Cigarroa retiró los cargos en contra de su esposo y se quedó con él, añadió el hermano de la víctima a Fox31. "Que esto sea una lección", aconsejó Francisco Cigarroa a quienes estén en una relación abusiva. "No están a salvo con estos hombres tóxicos que pueden hacerles daño". No se sabe si Mijangos ya tiene un abogado que lo represente. El hombre sigue bajo custodia policial y tendrá que ir a corte. Si tiene información sobre este caso por favor llame a Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-STOP (7867.) Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia doméstica, busca ayuda llamando a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 or visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. Se hablan más de 170 idiomas y la línea está disponible 24/7.

