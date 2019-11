Mujer en Florida acusada de morderle el pene a su pareja Una mujer en Florida fue acusada de morderle el pene a su novio después de una discusión. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Florida ha sido acusada de morderle el pene a su pareja durante una discusión. Según el reporte policial, Esperanza Gómez y su novio estaban bebiendo cerveza en un apartamento de Miami Beach cuando otra amiga los visitó sobre la medianoche. Los oficiales aseguran que Gómez se enojó cuando la amiga se fue del apartamento en la avenida Harding el miércoles sobre las 3 p.m. Entonces, según la policía, Gómez comenzó a discutir con su pareja, acusándolo de querer acostarse con la otra mujer. Los documentos oficiales del arresto detallan que Gómez, de 33 años, y su novio comenzaron a beber cerveza sobre las 9 p.m. Sobre la medianoche Gómez salió de la vivienda y fue a buscar a la amiga de ambos, regresando con ella al apartamento. El grupo siguió tomando, según reporta The Miami Herald, and luego la amiga se fue. Según las autoridades, fue entonces que Gómez se enojó y comenzó a gritarle a su pareja, culpándolo de querer tener sexo con su amiga y agarrándolo por los brazos a la fuerza. Image zoom MIAMI-DADE CORRECTIONS AND REHABILITATION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el documento oficial, ella también comenzó a pincharlo con un cuchillo. Si bien no le ocasionó ninguna herida grave con el cuchillo, sí le dejó varias marcas en el pecho. Cuando el novio le dijo a Gómez que parara de actuar agresivamente o llamaría a la policía, según el reporte policial la mujer le mordió el pene al sentir “frustración”. Cuando las autoridades de Miami Beach llegaron al apartamento, el novio les dijo que Gómez lo había golpeado en otras ocasiones pero “nadie había hecho nada al respecto”. Gómez fue arrestada a las 4:40 a.m. del miércoles y enfrenta cargos por agresión agravada con un arma y violencia doméstica, según los récords de la corte. Advertisement EDIT POST

