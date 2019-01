Una mujer en estado de coma dio a luz a un bebé. Los detalles de la investigación Lena Hansen Una mujer en estado de coma dio a luz a un bebé saludable el pasado 29 de diciembre. La mujer de 29 años ha sido identificada como una integrante de la tribu apache de San Carlos y había estado internada en el centro Hacienda Healthcare de Phoenix, Arizona, desde que era una niña, confirma PEOPLE. Récords de la corte muestran que la mujer había residido en este centro de cuidados desde por más de 27 años. Según estos documentos, la mujer estuvo internada en el centro desde que tenía aproximadamente dos años de edad, es quadriplégica y padece de neumonía recurrente y epilepsia. “Ella no tiene el entendimiento ni la capacidad mental suficientes para tomar decisiones ni para dar consentimiento en su tratamiento médico, su colocación ni sus finanzas”, añaden los récords de la corte. Google Maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tommy Thompson. La custodia de la mujer fue transferida de su padre biológico a su madre según los documentos de la corte. Además se revela en estos documentos que el último chequeo médico de la mujer fue ocho meses antes del 29 de diciembre, cuando dio a luz a un varón, tomando a todos en el centro donde vivía por sorpresa según el sargento de la policía de Phoenix Thompson confirmó que el bebé y su madre se han estado recuperando en un hospital local después del nacimiento del niño. El abogado de la familia de la mujer, John Micheaels, dijo a PEOPLE que el bebé sería cuidado amorosamente por la familia de su madre. Micheaels añadió que la familia de la mujer están “indignados, traumatizados y en shock por el abuso y la negligencia de su hija en Hacienda Healthcare”. La policía de Phoenix confirmó que están investigando el centro por presunto abuso sexual tras darse a conocer el embarazo de esta paciente y que le realizarán pruebas de ADN a todos los hombres que trabajan en el centro. Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información en este caso llame al 602-534-2121. O para hacerlo anónimamente, llame al 480-WITNESS. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

