Investigan los asesinatos de una mujer embarazada y su novio en Ohio. Ambos fueron encontrados muertos en diferentes edificios abandonados. Los detalles del caso.

Los cadáveres de Kyla Hayton, de 20 años, y su pareja Todd Burkhart, de 28, fueron encontrados en diferentes edificios abandonados en Ohio. La mujer tenía cinco meses de embarazo y las autoridades investigan el brutal crimen. La joven fue encontrada muerta en una vivienda abandonada solo días después de que su novio fuese encontrado muerto por heridas de bala en otro edificio abandonado. La pareja fue vista con vida por última vez el 16 de noviembre. Cuatro días después encontraron su auto Toyota Corolla en una zona empobrecida de Dayton, Ohio. El auto tenía al menos una de las ventanas rotas, según reportó Mansfield News Journal. Image zoom Facebook Dos días después de encontrar su auto, las autoridades recibieron una pista de alguien pidiéndoles que revisaran una vivienda vacía, allí fue donde encontraron el cuerpo de Todd Burkhart. El hombre había muerto tras recibir varios impactos de bala, reportó Fox 8. La joven embarazada fue reportada como desaparecida y las autoridades comenzaron a buscarla por los alrededores con ayuda de perros entrenados. Encontraron su cadáver en otro edificio abandonado y la muerte de Hayton también se ha clasificado como un homicidio pero no se han revelado más detalles aún.

La policía de Mansfield, Ohio, contó que ambos estaban juntos cuando fueron vistos con vida por última vez y "estaban viajando a Columbus o Dayton". No se sabe porqué fueron encontrados en ese vecindario apartado. Mansfield News Journal reportó que arrestaron a Larry Rodgers, de 30 años, por otros cargos relacionados a armas de fuego. Rodgers y Bukhart se conocían y la policía investiga a Rodgers como una "persona de interés" en el caso. Además del bebé que esperaban, la pareja tiene una hija de 4 años que estaba con la madre de Hayton y se encuentra bien. El padre de la joven embarazada, Brent Hayton, dijo a Times Gazette que había recibido un mensaje de texto del teléfono celular de su hija el sábado pero le pareció que no lo había escrito ella. El caso sigue bajo investigación. Que en paz descansen.

