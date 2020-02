Mujer fingió ser una fotógrafa de niños para drogar a una mamá y robarle su bebé Juliette Parker engañó y drogó a una madre para robarle su bebé. ¡Fingió ser una fotógrafa de niños! Los detalles del caso By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía en Washington arrestó el viernes a una mujer y a una adolescente de 16 años por supuestamente fingir ser fotógrafas de niños y drogar a una madre para robarle a su bebé, reportó PEOPLE. Juliette Parker, de 38 años, fue arrestada y acusada de agresión e intento de sevuestro, reportó KHQ. La adolescente también fue arrestada y llevada a un centro de detention de menores. Parker salió de la cárcel tras pagar una fianza de $50,000 añadió KHQ y tendrá que presentarse en la corte el martes. No se sabe si la adolescente fue liberada aún. Según reportó KOAA, Parker fue candidata a alcalde en el 2019 en Colorado Springs y abogó durante su campaña por promover las viviendas de bajo costo y ayudar a los desamparados. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer fue arrestada en su casa en Spanaway. Nueve días antes del arresto, el 5 de febrero, la madre del bebé de 14 días llamó al 911 diciendo que estaba vomitando y que se sentía mareada, anestesiada y que no podía mantener el balance. La madre recién parida dijo a las autoridades que sospechaba que Parker la había drogado tras ir a su casa fingiendo ser una fotógrafa de bebés, informó el Departamento del Alguacil del Condado de Pierce en un comunicado obtenido por PEOPLE. La madre dijo a las autoridades que había conocido a Parker en una página de Facebook para madres de niños recién nacidos, donde Parker anunció que ella tomaba fotos gratuitas de bebés recién nacidos para mostrarlas en su portafolio y ganar experiencia como fotógrafa. Parker supuestamente fue a casa de la madre tres veces. “La sospechosa fue observada tomándose selfies con un teléfono celular con el bebé de la víctima y fue vista borrando sus huellas digitales de varios artículos que ella tocó en la casa de la víctima”, añade el comunicado de las autoridades. Al final de la última sesión de fotos con la mamá y el bebé, la adolescente arrestada supuestamente le dio a la madre un cupcake. La madre le dijo a la policía que después de comerse el dulce comenzó a sentirse mareada y entumecida. Supuestamente la madre le pidió que se fueran y se dio cuenta que se habían llevado las llaves de su casa. La policía sospecha que el plan de Parker era robarse al recién nacido para criarlo como si fuera su hijo. Las autoridades revelaron que otras madres contaron historias similares sobre la falsa fotógrafa. La policía pide que cualquier madre que haya sido contactada por una fotógrafa llamada “Juliette Parker,” “Juliette Noel” o “Juliette Gains” llame a los detectives investigando el caso al 253-798-7724. Advertisement

