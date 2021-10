Mujer dio a luz en un baño y dejó al bebé ahí abandonado Una joven madre que dejó a su recién nacido abandonado en un baño le dijo a las autoridades que ella no sabía que estaba embarazada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peyton Green, de 20 años, llegó al hospital y al hacerle una revisión médica, los doctores notaron que recién había dado a luz. Su cuerpo mostraba señales de que había estado embarazada pero llegó sin bebé. Las autoridades pidieron permiso a los padres de la joven para revisar su casa y lo que encontraron los dejó en shock, reportó el canal CBS 4 Denver. La mujer había dado a luz en el baño y había dejado a su recién nacido escondido dentro de un gabinete. El bebé estaba muerto y los abuelos aseguraron no saber que su hija estaba embarazada o que había dado a luz en su casa. El padre de Peyton Green dijo que su hija se había quejado de sentirse cansada y tener dolores abdominales. La joven dijo que iba a bañarse y estuvo en el baño como una hora. Cuando salió, la joven se cayó en medio del pasillo. Los padres llamaron a una ambulancia y la llevaron al hospital. Según los policías, la joven dijo que no se acordaba de haber tenido relaciones sexuales. Los investigadores revelaron que ella había contactado a su exnovio recientemente para decirle que estaba embarazada y él no le creyó porque aseguró que habían usado un condón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peyton Green Madre abandona a su hijo Credit: Douglas County Sheriff’s Office Una amiga de Green dijo que ella le había confesado que estaba embarazada, y se sentía desesperada porque su novio la había bloqueado y la había ignorado cuando le dijo que ella estaba esperando un bebé suyo. La joven no deseaba este bebé y la amiga dijo que había considerado realizarse un aborto. Tras realizarse pruebas de ADN, se confirmó que el exnovio de Green era el padre del bebé que tuvo la joven. La autopsia reveló que el niño nació vivo y que no era prematuro, que nació de casi 40 semanas. La joven enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

