Hombre orina en la cara de una mujer en pleno vuelo aéreo y mientras ella dormía El supuesto culpable sería un pastor de Carolina del Norte que ahora culparía a sus pastillas para dormir por el incidente. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Una pasajera de un vuelo que iba de Las Vegas a Detroit ha revelado la horrible experiencia que vivió a bordo de una aeronave de la empresa Delta cuando un hombre orinó su cara en mitad del viaje. Lo peor de todo es que el supuesto agresor era un pastor que ahora le echa la culpa de lo ocurrido a unos medicamentos que estaba tomando. Alicia Beverly contó a FOX-2 sobre los hechos ocurridos este lunes cuando ella regresaba a su hogar. La mujer explicó que tomó un vuelo de media noche y que estaba dormitando cuando de pronto empezó a sentir algo "tibio" en su rostro. "Pegué un brinco y vi sus partes íntimas de fuera y grité y desperté a todo mundo", explicó la ofendida mujer. "Ya para entonces había visto bien al tipo y lo vi sacudiéndose [el miembro] y me quedé como que :'¡Este tipo se acaba de mear encima de mí!' [luego ] miré [a mi alrededor] y vi un charco de orín en los asientos". Pero como siempre ocurre en estas cosas hubo un bien samaritano que salió en ayuda de la pobre y sorprendida pasajera. En este caso se trataba de un policía fuera de servicio que sujetó al hombre para que este fuera identificado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El nombre del agresor no ha sido revelado públicamente, pero según dicha cadena se trata de un pastor 'muy conocido' en Carolina del Norte. Dicha fuente asegura que allegados al religioso explicaonr que lo ocurrido no habría sido hecho a propósito, sino que sería una extraña reacción a un medicamento para dormir que él estaba tomando. Lo peor del caso es que no conforme con la ofensa, Beverly asegura que antes de aterrizar en Detroit fue obligada a permanecer sentada en su asiento mojado de orines hasta el descenso. Lógicamente atribuye lo ocurrido a la "elevada ansiedad" que asegura sentir ahora. El incidente recuerda a lo ocurrido en 2015 a bordo de un vuelo que iba de Anchorage a Portland y en el cual un hombre comenzó a orinar sobre otros pasajeros.

