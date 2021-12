Mujer desaparecida tras caer de un crucero de Carnival frente a las costas de México La mujer, que se cree que tiene unos 20 años, se cayó por la borda la madrugada del sábado, según The Associated Press. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir US-LIFESTYLE-CRUISE-SHIP US-LIFESTYLE-CRUISE-SHIP | Credit: (Photo by RHONA WISE / AFP) (Photo credit should read RHONA WISE/AFP via Getty Images) La Guardia Costera de Estados Unidos ha estado buscando a una mujer que desapareció en un barco de Carnival Cruise Line frente a las costas de México. El suboficial de primera clase Adam Stanton dijo el domingo que la mujer, que se cree que tiene unos 20 años, cayó por la borda la madrugada del sábado, informa The Associated Press. La USCG Southern California anunció el sábado por la tarde en Twitter que miembros de la USCGC Forrest Rednour y un helicóptero del Sector San Diego MH-60 Jayhawk estaban trabajando con la Armada de México para localizar a la mujer. Se cree que la víctima se cayó por la borda cerca de Ensenada, México. El domingo por la tarde, la Guardia Costera anunció en Twitter que sus activos se habían "retirado en espera de información adicional" luego de que las "primeras búsquedas ligeras llevadas a cabo frente a las costas de Ensenada, México, esa mañana arrojaran resultados negativos. Desde entonces, los activos de la USCG han viajado de regreso a aguas estadounidenses. Carnival Cruise Lines dijo en un comunicado a NBC News que el barco fue liberado después de ayudar con la búsqueda antes de continuar. "Nuestros pensamientos están con el huésped y su familia, y nuestro equipo de atención está brindando apoyo", dijo la línea de cruceros. Un pasajero de Carnival Miracle, Josh Zufelt, dijo a NBC News que los viajeros fueron informados del incidente poco después de que ocurriera. Recordó que el barco casi se detuvo alrededor de las 3:30 a.m. hora local y un bote salvavidas fue arrojado al océano, según la salida. Daniel Miranda, otro pasajero del crucero, le dijo a KABC que él también se despertó alrededor de las 3 a.m. del sábado por la mañana cuando se escuchó un anuncio general en todo el barco advirtiendo: "¡Hombre al agua!" Miranda también alega que partes del barco fueron "arrinconadas para su búsqueda". Después de que el barco llegó a Ensenada, Miranda le dijo a CBS Los Ángeles que intentó ayudar a buscar a la mujer desaparecida. "Inmediatamente hicieron sus mejores esfuerzos para sacar a las tripulaciones en pequeños botes y rescatar, para comenzar una búsqueda", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenían tripulación alrededor de la cubierta para mirar alrededor del barco y poder ver si había alguien en el agua", agregó Miranda. "Tenían luces en el agua tratando de ver si algo brillaba pero estaba todo bastante oscuro".

