Mujer decapita a su hija de cinco años porque "quería cereales" Krystle Villanueva fue condenada a cadena perpetua porque acuchilló a su suegro y mató a su hija al pensar que eran clones. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según publicó el Austin American-Statesman, Krystle Villanueva fue sentenciada a cadena perpetua por el terrible crimen que cometió al apuñalar y decapitar a su hija de cinco años “porque quería cereales”. “Llevo haciendo este trabajo más de cuarenta años” aseguró el jefe de policía de Hays, Gary Cutler al mismo medio, “y es uno de los casos más desagradables que haya visto nunca o que me hubiera tocado ser parte de la investigación”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Giovanna Hernandez JUSTICE FOR GIOVANNA-FACEBOOK El abuelo de la niña Eustorgio Arellano habló a emergencias y les dijo que Krystle le atacó por detrás y sin aviso previo, apuñalándole en la cabeza y la espalda, según el abogado del distrito del condado de Hays. Mientras que el abuelo logró huír, avisó a la policía de que ella estaba todavía dentro de la casa con su hija. Hasta la escena del crimen llegaron los negociadores y equipos especiales preparados para una posible escena en que la niña fuera usada como rehén pero la misma Villanueva llamó al 911 desde su casa para avisarle a la policía de que había matado a su hija “porque le pidió cereales”. Cuando la policía asaltó rápidamente la casa, se encontraron a la mamá de la víctima recién bañada y sin ropa. La niña estaba en su dormitorio “acuchillada hasta la muerte y decapitada”. Los defensores de la presunta asesina le pidieron al jurado que la declaran no culpable, porque fue un momento de locura: “La Señora Villanueva asegura que, en el momento de los ataques, estaba convencida de que su hija y su suegro habían sido reemplazados por clones y que tenía que matarlos para traerlos de vuelta”, explicaron en un comunicado. Image zoom Krystle Villanueva FOTO: Hayes County Sheriff Wes Mau, abogado criminal del distrito del condado de Hays aseguró que: “estos hechos dejan una marca imborrable en todos los que estuvimos involucrados en el caso, especialmente en los familiares de la niña. Todos los que trabajamos en este caso estaremos traumatizados para siempre por causa de lo que Villanueva le hizo a su inocente pequeña”. Advertisement

