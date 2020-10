Close

Cuatro hermanos convivían con el cadáver de su madre oculto bajo una pila de ropa Unos agentes que acudieron a una casa de Nashville, TN, quedaron perplejos al descubrir en su interior a cuatro hermanos adultos discapacitados que vivían con el cadáver de su madre, que se estima llevaba más de un año muerta. ¿Cómo pudo pasar algo así? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los agentes de policía de Nashville, TN, que acudieron la semana pasada a la residencia de Laronda Jolly para presentar una carta de desalojo se encontraron con una desagradable sorpresa. El cadáver de la mujer de 56 años se encontraba en su cama cubierta por una pila de ropa. Según la autopsia, aparentemente había muerto hace por lo menos un año, según el canal local WTVF. Aún más sorprendente es que en la vivienda también se encontraban los cuatro hijos, de edad adulta, de la fallecida, quienes aparentemente no habían reportado la muerte y convivían con el cadáver. “Estaba en la cama, pusieron ropa encima de su cuerpo y se quedaron en el apartamento con el cuerpo en descomposición de su madre”, comentó al canal Anthony Jolly, hermano de la fallecida. “Ellos sabían [lo que había pasado], pero obedecerían a su madre y sus deseos de dejarla descansar, sin que nada más importara. "No llamen a nadie" y eso fue lo que hicieron”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos los hijos de Laronda padecen de una discapacidad intelectual, informó la policía, lo que aparentemente influyó en que no informaron de la muerte de su madre. “Para que se hayan quedado en ese apartamento con el cuerpo de su madre, no lo entiendo y creo que nunca lo entenderé”, comentó Jolly al canal WSMV. Image zoom Credit: Facebook También comentó que, de acuerdo a su memoria, la última vez que habló con su hermana fue hace un poco más de dos años. “Empecé a visitarla y mis sobrinos y sobrinas decían: ‘Está dormida. No la puedes ver ahorita’. Yo decía: ‘Lo único que quiero es ver a mi hermana. Si solamente pudiera ver su cara, me contento y los dejo en paz”, relató. Aseguró que sus sobrinos — una mujer de 30 años, unos gemelos y un hermana, los tres unos años menores— lo engañaron y que cuando llamaba a Laronda por teléfono, uno de ellos se hacía pasar por su mamá. “Mintieron cada vez”, dijo. “No me decían la verdad”. Consternado por la salud de su hermana, pidió a las autoridades que realizaran una visita para chequera el bienestar de su hermana, pero la policía le aseguró que no se encontraba en la casa cuando la visitaron. De acuerdo a Jolly, sus sobrinos le aseguraron que estaban obedeciendo las órdenes de su mamá de dejarla descansar. Pero asegura que tras el hallazgo, duda de su credibilidad. “Eso me dijeron, pero todo lo demás es una mentira. Sabes, no sé si les creo eso tampoco”, comentó. Por el momento, las autoridades no han presentado cargos en contra de los hijos debido a que el cuerpo no presentaba señales de golpes o maltrato. Debido a su grado de descomposición, será muy difícil saber la causa de muerte, según el forense. No obstante, Jolly desea saber qué ocurrió con su hermana, ya que desconoce si padecía una enfermedad o alguna dolencia. “Era de las personas que en cuento la conoces, la mayoría de la gente se enamoraba de ella porque era simplemente una persona amable. Ella podía hablar con quien fuera sobre lo que sea”, expresó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Cuatro hermanos convivían con el cadáver de su madre oculto bajo una pila de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.