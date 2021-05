Una mujer de Maryland prende fuego a su casa con gente dentro y se sienta a mirarlo Los vecinos grabaron a Gail Metwally observando el siniestro despreocupadamente desde el jardín de la propiedad, según las autoridades. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de Maryland enfrenta cargos de intento de asesinato en el primer y segundo grado por presuntamente prender fuego a su hogar mientras se encontraba una persona dentro. Las autoridades confirmaron el arresto de Gail Metwally por el aparente fuego provocado el pasado 29 de abril, reportó People. La mujer de 47 años también afronta cargos de de incendio provocado, quema maliciosa, destrucción de propiedad, riesgo imprudente y asalto. De acuerdo a los vecinos, la mujer prendió fuego a su hogar y luego se sentó a observar cómo las llamas consumían su casa desde el jardín. "Los testigos reportaron haber observado a una mujer prendiendo varios fuegos dentro de la casa y luego sentarse en una silla en su patio, desde donde vio el fuego tragarse su hogar", de acuerdo una declaración proporcionada tras el arresto. "Después de uno minutos, Metwally se fue de la escena". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gail Metwally, casa en fuego Credit: MARYLAND STATE FIRE MARSHAL Los vecinos que grababan lo ocurrido, escucharon a una persona pidiendo ayuda y pudieron constatar que los gritos de auxilio venían de adentro de la casa en llamas. "Mientras la casa ardía en llamas, los testigos escucharon a una inquilina en la ventana de sótano pidiendo ayuda. Estos la ayudaron a salir [de la casa]", según las declaraciones. La mujer fue identificada como una de los tres inquilinos de Metwally. Los otros dos no se encontraban en la casa en el momento del incidente. Los vecinos reportaron lo sucedido a las autoridades, que inmediatamente llegaron al lugar de los hechos. "Al responder a la escena, la oficina del sheriff del condado de Cecil observó a Metwally en el área, por lo que fue detenida y trasportada a la estación de policía del estado de Maryland", informaron las autoridades. Por el momento, se desconoce el supuesto motivo de sus acciones.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Una mujer de Maryland prende fuego a su casa con gente dentro y se sienta a mirarlo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.