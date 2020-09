Una mujer muere atropellada por un tractor en California mientras dormía en la playa Las autoridades suponen que la víctima pasaba por el área, se quedó dormida y fue atropellada por el tractor que realiza tareas de mantenimiento de la arena. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer que disfrutaba de la playa en California murió atropellada el lunes por un tractor que estaba realizando tareas de mantenimiento de la arena. Las autoridades del condado de San Diego suponen que la víctima, de entre 40 y 50 años, dormía en la playa de Oceanside Harbor cuando sucedió el accidente, según la cadena KSWB. De acuerdo al relato del incidente, el operario al mando del tractor con el que limpiaba la playa no vio a la mujer estirada en la arena. El médico forense del Condado de San Diego determinó que la causa de muerte fue un accidente. “El [trabajador] cayó en un agujero — lo que creyó que era un agujero — en la arena”, comentó un portavoz del departamento de Policía de Oceanside a la cadena. “Viró el tractor y regresó [al lugar] y vio que había atropellado accidentalmente a una mujer que dormía en la playa. Es un accidente muy trágico”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La mujer no había sido identificada, ya no contaba con ninguna identificación o pertenencias en el momento del accidente, de acuerdo a People. “Hay una gran posibilidad de que era una vagabunda”, comentó el vocero. “No lo sabemos en este momento”. Un testigo que había estado en la playa esa mañana recordó haber visto a la mujer y aseguró que no tenía un buen aspecto. “Estaba surfeando alrededor de las 8:30 esta mañana. Había una mujer recostada contra la pared, parecía que se iba a desmayar. Fui a surfear y me salí y la vi acostada en la playa desmayada”, aseguró Jay Burneo a la cadena. “Creo que estaba intoxicada o saliendo de algo. Pesaba alrededor de 90 libras. No se veía bien y parecía que había estado despierta por un buen rato”. De acuerdo a las autoridades, el conductor del tractor ha estado cooperando con la investigación. Los accidentes involucrando vehículos en la playa han aumentado en el país en los últimos años. Una niña de 4 años fue hospitalizada el año pasado luego de ser atropellada por una camioneta de los salvavidas en la bahía de San Diego. En Florida, un hombre de 66 años resultó herido en mayo cuando un vehículo policial lo arrolló mientras disfrutaba del sol recostado en una playa.

Close Share options

Close View image Una mujer muere atropellada por un tractor en California mientras dormía en la playa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.