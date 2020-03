Mujer de 95 años supera el coronavirus en Italia y se convierte en la luz de la esperanza para el mundo Alma Clara Corsini gana la batalla al virus desde su ciudad, Módena. Se trata del segundo caso del país en que una persona mayor de 90 años supera la enfermedad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de tantas cifras de víctimas y bajas por el coronavirus, nos llega una noticia alentadora. Alma Clara Corsini, una mujer de 95 años, ha superado el Covid-19. El caso ha tenido lugar en la ciudad de Módena, Italia, tal y como informaba el diario Gazzeta di Modena. La alegría de su recuperación fue tal que el equipo médico al completo se quiso fotografiar con esta heroína de carne y hueso que se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos. “Sí, sí, estoy bien, los médicos y todo el personal son muy buenas personas, me han cuidado muy bien y en breve me van a enviar a casa”, expresó emocionada al diario italiano. La maravillosa noticia fue inmediatamente compartida por el Papa Francisco a través de su cuenta de Facebook para transmitir optimismo y la convicción de que no todo está perdido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La situación que vive el país es alarmante. Con casi 5.500 víctimas mortales y más de 60 mil contagiados este logro supone un rayo de luz y una inyección de fuerza en medio de tanta desesperación. Parece que es el segundo caso en el que una persona tan mayor gana la batalla a esta enfermedad. El primero tuvo lugar en Lombardía, la región hasta ahora más afectada, donde un señor de 97 años fue dado de alta esta semana tras recuperarse a pesar de la fuerte neumonía que padecía. Advertisement

