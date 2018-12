Mujer de 704 libras se somete a una operación para bajar de peso tras encontrar gusanos en su piel

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Una mujer que pesa más de 700 libras se sometió a una operación para bajar de peso, porque encontraron gusanos en su piel.

La historia de Lisa Fleming, de 49 años, es conmovedora. Fleming tenía sobrepeso cuando tuvo a su primera hija a los 15 años. Desde entonces, su peso fue aumentando. Sin embargo, Fleming tomó la decisión de cambiar su vida, tras pesar 704 libras y estar postrada en una cama. Además, Fleming encontró gusanos en los pliegues de su piel. Una hecho muy preocupante.

La mujer no había podido levantarse de su cama en años. People indica que es la misma cama que usaba su madre, -quien también padecía de obesidad-, y murió en ella.

Fleming debió ser trasladada por seis horas hasta llegar al hospital donde se sometería a una operación para bajar de peso. “Estoy cansada, tengo hambre, y no estoy emocionada de que los paramédicos me muevan de esta cama”, dijo Fleming, en un fragmento de la grabación del programa de ayer miércoles, My 600-Lb. Life que transmite TLC. “Dios, dame fuerzas”, indicó la mujer.

La nota de People reseña que siete paramédicos con varios vehículos de emergencia llegaron a la casa de Fleming para poder sacarla de su cama. Los paramédicos usaron una rampa para poder trasladarla a la ambulancia. “Los paramédicos tuvieron que reenforzar la rampa que usaron para poder sacarme de la casa”, reveló Fleming. “No puedo creer que [la situación] llegó a esto. Pero, al menos estoy haciendo algo antes de que sea demasiado tarde”, admitió la mujer de casi 50 años. Cuando le preguntaron si estaba lista admitió no estarlo, pero les dijo que la movieran, porque si algo tenía claro es que estaba “enferma de esta maldita cama”.