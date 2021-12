Acusan a una mujer de esconder el cadáver de su bebé recién nacido por casi 30 años Melissa Sims McCann, de 62 años, ha sido acusada por haber asesinado al bebé al que dio a luz hace casi tres décadas y cuyos restos permanecieron escondidos en un almacén todo este tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melissa Sims McCann Melissa Sims McCann | Credit: COFFEE COUNTY CIRCUIT COURT Luego de casi 30 años, Melissa Sims McCann ha sido acusada de haber escondido el cadáver del bebé al que dio a luz y cuyos restos permanecieron en un almacén que alquiló todos esos años. Según People, el fiscal de distrito del condado de Coffee del estado de Tennessee, Craig Northcott, dijo en un comunicado de prensa que la mujer de Tullahoma fue acusada de abuso de un cadáver y eliminación de un cadáver en violación de la ley. El esqueleto del bebé recién nacido fue descubierto después de que la unidad que había alquilado la acusada fuera subastada. El 13 de noviembre el Departamento de Policía de Tullahoma recibió una llamada de Watts-N-Storage informando del espantoso descubrimiento de restos no identificados dentro de una unidad de almacenamiento, de acuerdo con el diario británico Daily Mail. Melissa Sims McCann Melissa Sims McCann | Credit: COFFEE COUNTY CIRCUIT COURT "Tras la inspección de los restos, no era evidente si eran humanos", dice la declaración del fiscal. "Al enviar los restos a la oficina del médico forense, determinaron que los restos eran de un recién nacido humano''. Las autoridades creen que McCann, de ahora 62 años, dio a luz al bebé en su casa en marzo de 1994. Northcott indicó que la investigación policial posterior descubrió que McCann había alquilado la unidad de almacenamiento desde marzo de 1994 "con el único propósito de almacenar los restos de su bebé recién nacido". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN También declaró en un comunicado de prensa que McCann podría enfrentar cargos adicionales a medida que continúa la investigación. "[Es] desgarrador, pero espero que podamos darle un poco de voz a este bebé", escribió Northcott en una publicación de Facebook.

