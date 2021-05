Una mujer de 28 años se cuela en una secundaria en Miami por un sorprendente motivo Audrey Nicole Francisquini fue arrestada cuando se hacía pasar por una alumna de la secundaria American Senior de Hialeah, FL. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El deseo por convertirse en una influencer famosa y aumentar su popularidad en la plataforma de Instagram llevó a una mujer de Miami a presuntamente cometer un crimen que ahora la tiene tras las rejas. El pasado lunes, Las autoridades arrestaron el lunes a Audrey Nicole Francisquini, de 28 años, por presuntamente colarse en una secundaria local y hacerse pasar por una estudiante más. La mujer se coló en la secundaria American Senior de Hialea, FL, pretendiendo ser una alumna para promover su cuenta personal de Instagram, reportó People. Vestida como una estudiante, con una mochila, una patineta y un cuadro, la mujer pretendió pasar desapercibida, según la policía del condado de Miami-Dade. Dentro de la escuela, repartió volantes en los que pedía a los jóvenes seguir su cuenta en redes sociales. Su plan se fue al traste cuando la seguridad de la escuela la descubrió y la detuvo, de acuerdo a NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Audrey Nicole Francisquini Credit: MIAMI-DADE CORRECTIONS Lo que delató a la sospechosa fue que se estuviera paseando por los pasillos cuando las clases ya había empezado. Al preguntarle la razón para estar fuera del salón de clases, Francisquini respondió que buscaba la oficina de registro, de acuerdo a la cadena. Pero en lugar de dirigirse a la oficina, siguió deambulando por los pasillo, lo que llevó a que seguridad le diera el alto de nuevo, pero esta vez Francisquini huyó del lugar. Fue entonces se la reportó como una "amenaza", informó la policía. La mujer fue identificada a través de sus redes sociales y consecuentemente arrestada en su casa al norte de Miami Beach. "Este es un incidente desafortunado que involucra a una mujer que se mete a una propiedad privada de una escuela bajo pretensiones falsas. Este individuo, que se hizo pasar por una estudiante necesitando ayuda, fue abordada por el personal escolar quien reconoció que no perteneció en el campus", dijo el sistema escolar de Miami-Dade. "La policía escolar de Miami-Dade contactó a la individua, quien seguidamente fue arrestada por sus acciones". Francisquini enfrenta cargos por robo, interferencia en una institución educativa y resistencia.

